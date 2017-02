Cancelan en la ASE salidas, festejos y pago de celulares Redacción

Entre estas disposiciones se informó que para este 2017 se canceló el simposio que se venía realizando año con año. También se advirtió que no habrá festejos del Día de la Madre. Tampoco se celebrará el Día del Niño ni habrá posada. También se cancelaron ocho líneas Nextel y el equipo directivo de la auditoría no tiene vehículos asignados.



Otra medida es que las capacitaciones que se ofrecían a municipios se tendrán que realizar en las instalaciones de la auditoría.



Por el momento, de acuerdo a la política de austeridad, no habrá contrataciones en la ASE, a menos que se presenten jubilaciones o renuncias.



El organismo tiene 240 trabajadores y el costo de la nómina representa un gasto de 2 millones 489 mil pesos.



Según un informe de la misma Auditoría Superior del Estado (ASE), el titular Raúl Brito Berumen recibe un salario bruto de 115 mil 891 pesos, lo que representa el 2.3% de la nómina.



