Cancelará la Secretaría de Finanzas la mitad de las plazas vacantes Rafael Flores Mendoza

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Así lo dio a conocer Jorge Miranda Castro, titular de Sefin, quien agregó que este programa forma parte de las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad en el gasto de la administración estatal.



De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2017, al menos el 50 por ciento de las plazas liberadas serán canceladas y las que permanezcan vacantes por cualquier causa, sólo podrán ser utilizadas en casos específicos y según los reglamentos.



En el Programa de Retiro Voluntario -precisó Miranda Castro- se pretende que entren aquellos trabajadores y trabajadoras que ya están en edad de jubilación, pero que ante la falta de incentivos para hacerlo aún permanecen laborando en áreas de la administración pública estatal.



Reiteró el funcionario que el objetivo es adelgazar la nómina y que ello establece que no habrá nuevas contrataciones. Además, garantizó a las y los trabajadores que tienen contrato que se les renovará, siempre y cuando la necesidad de sus funciones esté debidamente justificada y comprobada.



Finalmente, Miranda Castro informó que ya inició una revisión en cada dependencia, no sólo para ofrecer y promover el Programa de Retiro Voluntario, sino también para reestructurar la planta laboral, hacer ajustes y todo lo necesario para garantizar una racionalización adecuada del gasto.



@Rafael_FloresM ZACATECAS.- La Secretaría de Finanzas (Sefin) dispone de 60 millones de pesos para que la Secretaría de Administración (SAD) ponga en marcha el Programa de Retiro Voluntario en el que se pretenden incluir, en promedio, 200 personas.Así lo dio a conocer Jorge Miranda Castro, titular de Sefin, quien agregó que este programa forma parte de las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad en el gasto de la administración estatal.De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2017, al menos el 50 por ciento de las plazas liberadas serán canceladas y las que permanezcan vacantes por cualquier causa, sólo podrán ser utilizadas en casos específicos y según los reglamentos.En el Programa de Retiro Voluntario -precisó Miranda Castro- se pretende que entren aquellos trabajadores y trabajadoras que ya están en edad de jubilación, pero que ante la falta de incentivos para hacerlo aún permanecen laborando en áreas de la administración pública estatal.Reiteró el funcionario que el objetivo es adelgazar la nómina y que ello establece que no habrá nuevas contrataciones. Además, garantizó a las y los trabajadores que tienen contrato que se les renovará, siempre y cuando la necesidad de sus funciones esté debidamente justificada y comprobada.Finalmente, Miranda Castro informó que ya inició una revisión en cada dependencia, no sólo para ofrecer y promover el Programa de Retiro Voluntario, sino también para reestructurar la planta laboral, hacer ajustes y todo lo necesario para garantizar una racionalización adecuada del gasto. Agregar a favoritos sefin

plazas

vacantes

cancelación