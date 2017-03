Canciller pide a IP analizar su participación en muro Excélsior

En declaraciones vertidas luego de la reunión que tuvo con su homólogo de España, el canciller señaló que esta obra no se trata de un asunto económico, sino que “estamos hablando de un acto profundamente inamistoso entre dos naciones”.



Videgaray Caso resaltó que el Gobierno de México alertó a las instancias internacionales de las actitudes de no respeto a los mexicanos en Estados Unidos, y aseguró que en caso de que continúe esta problemática pedirá apoyo a más naciones.

La posición del gobierno mexicano ha sido muy clara, hemos acudido a los organismos internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar de las muy preocupantes amenazas que hay sobre los derechos fundamentales, sobre la unidad familiar -por ejemplo- del respeto al debido proceso de las mexicanas y los mexicanos.



Y también, esta preocupante se extiende hacia los hermanos de otras naciones latinoamericanas y del mundo en general”, enfatizó el canciller mexicano.

Luis Videgaray se reunió ayer con el Ministro de Auntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso María Dastis Quecedo, con quien revisó la agenda artística, cultural y de promoción que se desarrollará el presente año, con motivo de la celebración del 40 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y España.



En rueda de prensa ofrecida al término del encuentro, Videgaray Caso hizo un llamado a las empresas mexicanas que buscan participar en la construcción del muro en la frontera norte del país, a hacer una revisión de conciencia sobre esta actividad.

Primero, reiterar que México es un país donde se respeta la libertad económica, donde se respeten los derechos de las empresas y de las personas. Dicho lo anterior, creo que es pertinente que quien vea en este hecho la oportunidad económica, haga un examen de conciencia porque aquí no estamos hablando de un hecho económico, estamos hablando de un acto profundamente inamistoso entre dos naciones”, enfatizó el funcionario.

En tanto, el Ministro de Auntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, aseguró que su nación no pretende ser intermediario de nuestro país con Estados Unidos.

Nosotros lo que hemos ofrecido a México es nuestro apoyo en lo que creemos que es una posición natural como una posición que refleja la amistad y el afecto.



Además el hecho de que creemos que México tiene razón en su posición. Nada de lo que ocurre en México nos es ajeno; todo lo que ocurre en México le interesa España y por lo tanto nos interesa que en México se ha tratado con el respeto y la dignidad que se merece”.

Ambos funcionarios mostraron su apoyo a las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien dijo que la región norteamericana debe fortalecerse en el tema manufacturero. El ministro Dastis invitó al secretario Videgaray a visitar próximamente España para copresidir la XII Reunión de la Comisión Binacional.



