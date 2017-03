Candidato a fiscal que plagió ensayo, mintió también al postularse Excélsior

Y es que este jueves Braulio Robles y Angélica Palacios Zúñiga declinaron a la candidatura previa a su comparecencia, pues la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado detectó que 16 de los 55 párrafos en sus ensayos presentaron una redacción casi idéntica.



De acuerdo a información que senadores solicitaron a instancias de la PGR, la dependencia no tiene registro o antecedente administrativo interno de que Robles Zúñiga fuera del círculo cercano de Arely Gómez.



Braulio Robles tiene formación de agente del Ministerio Público de la Federación, y actualmente está adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Robo de Vehículos de la dependencia.



Los senadores recibieron información de que Braulio Robles y Angélica Palacios Zúñiga tienen una relación más que de amistad.



16 PÁRRAFOS IGUALES



Con base en el análisis que hizo la Secretaría Técnica sobre los ensayos que recibieron de Braulio Robles y Angélica Palacios Zúñiga, 16 párrafos fueron casi similares. "La corrupción en México es un problema delicado al que urge abordar y combatir, se dice que es delicado debido a que la vida nacional se ha visto afectada por la corrupción, principalmente en las grandes esferas del ámbito político; los medios de comunicación documentan a diario casos de corrupción, por ejemplo: de tráfico de influencia, soborno, peculado, injusticias, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos contra comunicadores y activistas sociales y otros, evidenciándose que la corrupción que afecta a México es política y jurídica, sin soslayar mencionar la corrupción moral, académica, deportista, financiera, familiar, etc.”, se lee en el ensayo de Robles Zúñiga.



"La corrupción es un problema delicado al que urge abordar y combatir, es delicado porque la vida nacional se ha visto perjudicada por la corrupción, principalmente en el ámbito político. Los medios de comunicación informan diariamente casos de corrupción, entre ellos: de tráfico de influencia, soborno, peculado, injusticias, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos contra comunicadores y activistas sociales y otros, observando que la corrupción que afecta a México es política y jurídica, sin soslayar mencionar la corrupción moral, académica, deportista, financiera, familiar, etc.,”, escribió Angélica Palacios Zárate.



Al momento, no hay información que sustente que el abogado Braulio Robles Ortega fuera parte de la coordinación de asesores de la otrora procuradora General de la República, Arely Gómez González, como declaró en su historial laboral que presentó al Senado de la República para postularse a ser el primer fiscal Anticorrupción de México.

