Canelo vs Chávez Jr, tercer round de su gira promocional

Who's ready for this fight? #CaneloChavezJr - get your tickets today at https://t.co/5EbYItCuWH #Boxing pic.twitter.com/yaDchG26Sx — GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) 23 de febrero de 2017



Ante una gran recepción de medios de comunicación y aficionados al boxeo, los peleadores mexicanos que habían subido el tono de sus declaraciones en días pasados, optaron por cambiar el discurso y enfocarse en la seguridad y confianza para llevarse el combate, como lo comentó Saúl Álvarez



Gracias a la gente por mostrarme su cariño, hoy no vengo a pelear aquí pero vengo a presentarles esta gran pelea donde quiera que estén. No me gusta hablar mucho, solo quiero decirles que me voy a preparar al cien por ciento y que esa noche este llena de mexicanos y gritar juntos viva México”



Por su parte Chávez Carrasco, recordó y agradeció el cariño de la gente en esa localidad por su pasado boxístico.



Mi debut en Estados Unidos fue en Texas, debuté con un triunfo y les prometo a los aficionados mexicanos que voy a ganar la pelea. También quiero agradecer al equipo del Canelo por aceptar la pelea” finalizó.



La gira promocional llegará a su fin este viernes 24, cuando los púgiles mexicanos se presenten en Los Ángeles, California.



