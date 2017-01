Capacitan a funcionarios públicos en prevención del delito Marcela Espino

El trámite inició con la capacitación de los funcionarios mediante el modelo de la asociación Crime Prevention Through. Environmental Design (CPTED), diseñado en Canadá y que se replicó en diferentes países.



Armando García Neri, titular del Centro Estatal de Prevención del Delito, expuso que la certificación se ofreció para 40 funcionarios, quienes deberán diseñar una estrategia que permita promover la prevención de hechos delictivos en El Mineral.



El modelo que se emplea busca reducir delitos, mejorar la relación entre los habitantes de las colonias y con ello, mejorar la percepción de seguridad en el municipio.



Para complemento del proyecto que se aplicará en Fresnillo, los funcionarios realizarán un diagnóstico en una primaria y trabajarán por un par de días con vecinos de zonas detectadas con vulnerabilidad en su población.



La capacitación que recién comenzó está a cargo de la responsable de la asociación en América Latina, Macarena Rau Vargas.



Las actividades forman parte del Programa Nacional de Prevención del Delito que se aplica en el municipio, a fin de promover entre los niños y jóvenes condiciones para evitar que en un futuro delincan.



En el arranque de la certificación estuvieron presentes el procurador del estado, Francisco Murillo y el secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz.



