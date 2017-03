Cardenal llama a erradicar formas de marginación que vive la mujer Excélsior

Al encabezar la tradicional misa de mediodía en la Catedral Metropolitana de México, Rivera Carrera puntualizó que la Iglesia católica en nuestro país debe acercarse a toda mujer para ofrecerle salvación y dignidad, así como nuevas perspectivas de vida, pero nunca para hacerla víctima de violencia física o psicológica. La Iglesia se siente obligada a insistir sobe la dignidad humana, común para todas las personas y a denunciar la discriminación, el abuso sexual y la prepotencia masculina como acciones contrarias al plan de Dios. En particular la Iglesia deplora como abominables la esterilización y el aborto, a veces programada, a veces forzadas para las mujeres más pobres y marginadas", sostuvo el arzobispo.

A su vez, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a los padres de familia a prevenir la filtración de "perversas a irracionales ideologías que destruyen el significado de la familia, la sexualidad y el matrimonio" y que están contempladas dentro del sistema educativo nacional.



En el editorial del semanario católico ‘Desde la Fe’ titulado: "Patología de género", se convocó a padres y madres a estar atentos para no permitir que las autoridades educativas transformen las escuelas en academias del relativismo y colonialismo ideológico de "lobbys" a consigna de la ONU.



CIUDAD DE MÉXICO.- El cardenal Norberto Rivera hizo un llamado a no aceptar las nuevas formas de marginación que está viviendo la mujer, inmersa en una sociedad consumista y hedonista y que, en numerosas ocasiones, sólo la usa como objeto de consumo.

