Carece la Seduzac de estudio sobre violencia escolar Karla Padilla

Agregó que esta situación entre otras cosas, se debe a que la mayoría de las situaciones no son documentadas, y en la secretaría que preside se registran únicamente entre dos y tres casos mensuales, superando hasta el momento 60 procedimientos.



La funcionaria indicó que deberá analizarse el concepto de violencia escolar, dado que estudios sociales indican que este término debe atribuirse en ciudades con un nivel de paz considerable.



Sería entonces “violencia social” el término indicado para el caso particular, sobre el que se deberán emprender acciones relacionadas con las estructuras familiares escolares y gubernamentales para definir las atribuciones de cada uno en el desarrollo personal y académico de los alumnos.



Mercado Sánchez dijo que en la mayoría de las vertientes de la Secretaría de Educación se habla sobre la existencia de violencia al interior de las escuelas de Zacatecas, que se presenta debido a patrones culturales y al nivel de aproximación de todos los implicados.



Refirió que los casos documentados han tenido que ver con violencia entre alumnos, sin descartar la existencia de problemáticas en las que están involucrados algunos docentes. Por ello exhortó a la responsabilidad y discreción sobre estas problemáticas que terminan afectando la vida escolar en los planteles.



Para coadyuvar con la erradicación de dicho fenómeno y la concientización sobre el mismo, desde el próximo lunes 6 de marzo se iniciará un Programa de Prevención de la Violencia.



Esta estrategia contemplará a siete polígonos de las zonas urbanas de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, en donde se pretende atender diversas modalidades de violencia de forma inmediata, iniciando en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital.



