Carece Semujer de datos actuales de violencia Susana Rodríguez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mariana Hernández)



“No hay información homogénea de cuantos delitos se han cometido en contra de las mujeres, qué tipo de delitos son ni cuáles son los más comunes”, abundó.



A decir de la funcionaria toda esta información debiera estar contenida en un banco estatal de datos que, a su vez, alimente un concentrado nacional. Sin embargo para lograrlo es necesario desarrollar diferentes actividades pues a nivel local no existe.



Rivero señaló que también se carece de un control del funcionamiento de los Centros de Atención a las Mujeres ya que tampoco se tienen definidos por igual los objetivos, el nivel de atención y los resultados que se brindan en ellos.



Por otro lado, apuntó que dos de los municipios con mayor rezago de desarrollo para las mujeres son Joaquín Amaro y Jiménez del Teul.



Y es que, precisó, así como no existe un registro de violencia, tampoco hay un registro concentrado de acciones a favor de las mujeres en el estado: “Sí hay estadísticas, pero están dispersas”.



Agregó que es interés de la secretaría que en este año se pueda comenzar a consolidar dicho proyecto: “Sabemos que no es un trabajo sencillo: se requieren especialistas para ello, y la Secretaría de las Mujeres no cuenta con personal suficiente”, reconoció.



Con la generación de un Modelo de Igualdad, dijo, podrán regionalizarse las problemáticas de las mujeres y, con ello, elaborar políticas públicas más específicas y certeras.



Por lo pronto, adelantó, está programada la apertura de un Centro de Desarrollo de las Mujeres en Joaquín Amaro, pues no cuentan con uno.





notasimagen@gmail.com “El estado de Zacatecas carece de registros actualizados de violencia contra las mujeres”, dijo en entrevista Adriana Rivero, titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer).“No hay información homogénea de cuantos delitos se han cometido en contra de las mujeres, qué tipo de delitos son ni cuáles son los más comunes”, abundó.A decir de la funcionaria toda esta información debiera estar contenida en un banco estatal de datos que, a su vez, alimente un concentrado nacional. Sin embargo para lograrlo es necesario desarrollar diferentes actividades pues a nivel local no existe.Rivero señaló que también se carece de un control del funcionamiento de los Centros de Atención a las Mujeres ya que tampoco se tienen definidos por igual los objetivos, el nivel de atención y los resultados que se brindan en ellos.Por otro lado, apuntó que dos de los municipios con mayor rezago de desarrollo para las mujeres son Joaquín Amaro y Jiménez del Teul.Y es que, precisó, así como no existe un registro de violencia, tampoco hay un registro concentrado de acciones a favor de las mujeres en el estado: “Sí hay estadísticas, pero están dispersas”.Agregó que es interés de la secretaría que en este año se pueda comenzar a consolidar dicho proyecto: “Sabemos que no es un trabajo sencillo: se requieren especialistas para ello, y la Secretaría de las Mujeres no cuenta con personal suficiente”, reconoció.Con la generación de un Modelo de Igualdad, dijo, podrán regionalizarse las problemáticas de las mujeres y, con ello, elaborar políticas públicas más específicas y certeras.Por lo pronto, adelantó, está programada la apertura de un Centro de Desarrollo de las Mujeres en Joaquín Amaro, pues no cuentan con uno. Agregar a favoritos adriana rivero

secretaría de la mujer

centros de atención a las mujeres

violencia contra la mujer