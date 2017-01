Carla Morri­son, con una luz independiente Excélsior

No me clavo mucho en si gano, estar allá ya es her­moso”, se sincera en en­trevista telefónica luego de ser nominada en la ca­tegoría Best Latin Rock por su producción Amor supremo.



Ella ya se ve en la gala vien­do conciertos, conociendo gente, divirtiéndose, can­tando. Es evidente que va a disfrutar el momento. Pero ¿y si triunfa? ¿qué simboli­za para ella?



“El mensaje que se en­vía como mujer, como mexicana, como artista independiente dice mu­cho. Desde la nominación existe un significado muy fuerte. Si nos lo llegamos a llevar será mucho más fuerte, porque hay muchos paisanos, inmigrantes la­tinos que necesitan atesti­guar este tipo de cosas. Sobre todo para apa­ciguar el miedo, porque es difícil dejar de sentirlo. Si­guen cuatro años bastante difíciles, llenos de sorpre­sas, de decepciones, lu­cha y cambio. Ojalá no sea tan duro, pero sería ideal y muy bonito para mi man­dar esa luz. Voy a pasarla bien, a reírme”, agregó.

La cantautora de 30 años, originaria de Baja California, compite dentro de la catego­ría Mejor Álbum de Rock La­tino, Urbano y Alternativo con Amor Supremo y lo hace junto a iLe, Illya Kuryaki & The Val­derramas, La Santa Cecilia y Los Rakas, todos ellos perte­necientes a las filas de disque­ras transnacionales.



La ceremonia 59 del pre­mio Grammy se realizará en el Staples Center, de Los Ángeles.



En 2016, Morrison reali­zó una gira de 10 conciertos en territorio estadunidense y ocho de ellos estuvieron con sold out, además de que tuvo la grata oportunidad de que su canción Eres tu fuera incluida en un episodio de la serie ani­mada Trollhunters.



“No conozco a Guillermo y aún así pidió la canción. Sentí hermoso el hecho de que lo hiciera. Sabía que estaba en Trollhunters, pero no sabía que era con él. Lo admiro, me parece que el mensaje que envía es muy bonito al invitar­me como paisano.”



Además Alberto Vázquez la invitó a participar en un próximo disco de duetos.



Para cerrar el ciclo de Amor supremo tendrá dos fechas en el Teatro de la Ciudad Espe­ranza Iris, 24 y 25 de febrero, en las que invitará a varios de sus amigos. Sobre los músicos invita­dos, va a ser para tener más momentos lindos en el show. Me emociona porque el tea­tro es muy bonito, hay una at­mósfera especial. El concierto será muy cuidado, trabaja­do, con más momentos y una banda de músicos completa”, adelantó la cantante, que es una de las figuras más admi­radas por las nuevas genera­ciones en el último lustro.



