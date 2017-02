Carlos Madero enamora con su disco Ansiedad Noé Marín

Carlos Madero presentó su nueva producción discográfica Ansiedad en la Verbena Cenaduría del Centro Histórico; el material contiene ocho temas musicales en el género de rock and roll.



Carlos Madero es originario del municipio de Guadalupe y tiene 10 años de trayectoria musical, este recorrido le ha permitido desarrollarse en diversos géneros como el rock urbano, las baladas románticas y el country.



Combinando su talento musical con su labor de profesor, presentó a los zacatecanos una producción discográfica con ocho temas entre los que destacan Ansiedad, Alucinación, Ven nena, Elena, Me encantas y Crisis nacional.



Madero dijo que este disco fue un trabajo en conjunto entre músicos, el trabajo de diseño de Omar Pérez, las labores de producción musical del estudio de Pollo Kom Estudios y la visión fotográfica de Marco Gil Rodríguez. “Ansiedad es una invitación dirigida a los zacatecanos a ver el otro rostro de nuestra ciudad, uno lleno de ritmo urbano y música que crea historias”, añadió.

Finalmente, comentó que los ocho temas que componen al disco son el producto de un tiempo constante de creación y una gran pasión por la guitarra, así como un recuento de sus vivencias en el mundo de la música.



El público zacatecano disfrutó de la presentación y aplaudió en todo momento las interpretaciones, como una forma de reconocer el talento del cantautor, además, algunos aprovecharon los lapsos de descanso para tomarse la foto del recuerdo.



