Carrie Fisher permanece en unidad de cuidados intensivos

La artista de Star Wars, de 60 años, cuenta con excelente atención, señaló Todd Fisher, pero indicó que no está en condición de describir cuál es el estado de salud de su hermana. Él había dicho antes a The Associated Press que estaba estable y la habían retirado de una sala de emergencias.



En una entrevista posterior dijo que se desconocen muchos detalles de su estado o qué causó la emergencia médica.



La actriz tuvo un problema de salud cuando viajaba desde Londres y los paramédicos la atendieron en cuanto la aeronave aterrizó en Los Ángeles, según diversas versiones que no identificaban a las fuentes.



El cibersitio de celebridades TMZ, el primero en difundir el incidente, indicó que fuentes que solicitaron el anonimato le indicaron que la estrella sufrió un ataque cardiaco.







LOS ANGELES.- La actriz Carrie Fisher recibe tratamiento en una unidad de cuidados intensivos después de que sufriera el viernes una emergencia médica durante un vuelo, dijo su hermano.La artista de Star Wars, de 60 años, cuenta con excelente atención, señaló Todd Fisher, pero indicó que no está en condición de describir cuál es el estado de salud de su hermana. Él había dicho antes a The Associated Press que estaba estable y la habían retirado de una sala de emergencias.En una entrevista posterior dijo que se desconocen muchos detalles de su estado o qué causó la emergencia médica.La actriz tuvo un problema de salud cuando viajaba desde Londres y los paramédicos la atendieron en cuanto la aeronave aterrizó en Los Ángeles, según diversas versiones que no identificaban a las fuentes.El cibersitio de celebridades TMZ, el primero en difundir el incidente, indicó que fuentes que solicitaron el anonimato le indicaron que la estrella sufrió un ataque cardiaco.

