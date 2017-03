Cartuchos de Nintendo Switch con un sabor amargo, ¿por qué? Excélsior

La capa de sabor amargo no es algo que Nintendo haya explicado en las presentaciones de Switch, ni se avisaba en las especificaciones de la consola, sino que ha sido descubierto por diversos medios y portales especializados en sus primeras pruebas con la consola.



La primera voz de alarma, ante lo mal que sabía un cartucho, la dio Jeff Gerstmann, de Giant Bomb. En un 'tuit' explicó que había puesto un cartucho en su boca y que no sabía de qué estaba hecho pero que sabía tan mal que el sabor no se iba. "No pruebes esto en casa", alertó.



Tras Gerstmann, y para comprobar que era verdad lo que decía, otros periodistas hicieron lo propio. Con el mismo resultado: un sabor amargo, muy amargo en la boca, que no se iba fácilmente.



Desde Kotaku preguntaron a Nintendo por el horrible sabor, y la compañía japonesa les confirmó que los cartuchos estaban hechos así a drede, que se trata de una capa de benzoato de denatonio, con el objetivo de que los niños no se los traguen. No es tóxico, como ha explicado Nintendo, pero sí de sabor muy desagradable.







