Casa Blanca admite que Trump no irá a cena por roces con la prensa AP

Trump, que se ha mostrado muy molesto con los medios noticiosos y se le conoce por ser extremadamente sensible a las críticas, anunció la víspera que no iría a la cena.



Con ello evitó el dudoso honor de ser un blanco de bromas.



"(Trump) estará concentrado pensando en qué puede hacer para mejorar al país", dijo la vocera Sarah Huckabee Sanders al programa This Week de la ABC.



Trump ha tenido tensas relaciones con la prensa desde la campaña electoral. "Sería un poco ingenuo de nuestra parte pensar que podemos compartir dos horas en una misma sala y hacer como que esa tensión no existe", dijo la vocera.

Trump tiene una añeja mala relación con los medios y los acusa de publicar ‘noticias falsas’ y los ha llamado ‘el enemigo del pueblo estadunidense’.



