Casa Blanca: cultivo récord de cocaína en Colombia en 2016

La Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés) estimó en 18% el incremento en los cultivos —de 159.000 en 2015 a 188.000 hectáreas— y en 37% la producción potencial de cocaína pura, que pasó de 520 toneladas métricas en 2015 a 710 toneladas métricas en 2016.



The Associated Press solicitó comentarios a ONDCP y a la embajada colombiana, sin obtenerlos de inmediato.



