Casa Blanca prohíbe a funcionarios hablar de presupuesto AP

La Casa Blanca ordenó a los jefes de departamentos y secretarías que no divulguen detalles sobre los recortes en el proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump, más allá de lo que fue una presentación relativamente breve. Los demócratas calificaron la medida de mordaza. (AP)



El director de presupuesto Mick Mulvaney escribió en un memorando a fines de la semana pasada que antes de la publicación del presupuesto completo en mayo, "todas las declaraciones públicas de cualquier tipo deben limitarse a la información contenida en el capítulo del plan presupuestario correspondiente a su organismo". El plan fue publicado en un documento de 53 páginas el jueves pasado.



El proyecto incluye un aumento de 54.000 millones de dólares para el sector militar a costa de recortes en la investigación médica, desarrollo comunitario, la ayuda exterior y otros rubros. Lo habitual es que los jefes de departamentos y funcionarios de organismos declaren ante las comisiones respectivas del legislativo.



Mulvaney dijo que los secretarios y jefes de organismos no deben hacer "compromisos sobre programas específicos" ni brindar detalles acerca de los recortes no mencionados en el resumen, que soslayó muchos detalles políticamente controvertidos.



"Es de importancia crucial que no se haga compromisos sobre programas específicos si no están mencionados expresamente en el presupuesto", dice el memo. "Asimismo, no se debe responder acerca de detalles contables. Las declaraciones sobre temas tan específicos deben aguardar a la publicación del presupuesto completo".



Ya se han aplazado las audiencias en la cámara con la secretaria de Educación, Betsy DeVos, y con altos funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés). Los demócratas acusan a la Casa Blanca de dar una orden mordaza para evitar que el presupuesto reciba publicidad negativa.



"Desde el jueves pasado, cuando el presidente Trump propuso recortes pasmosos a servicios e inversiones internos, el gobierno ha cancelado audiencias previstas sobre asignaciones presupuestarias para los NIH y el Departamento de Educación", dijo la demócrata de mayor jerarquía de la Comisión de Asignaciones de la cámara baja, Nita Lowey. "Evidentemente el gobierno no tiene cómo defender sus propuestas injustificables".



El presupuesto de Trump generó descontento en el Congreso, donde incluso los aliados más acérrimos del gobierno se pronunciaron contra los recortes en ayuda exterior, programas para escolares y agricultura y educación.



"La fortaleza de Estados Unidos requiere mucho más que reforzar la Defensa. La diplomacia es importante, extremadamente importante, y estas reducciones en el Departamento de Estado no me parecen apropiadas", dijo el líder del bloque mayoritario en el Senado Mitch McConnell, a The Associated Press el martes.



McConnell dijo que defenderá los NIH y rechazará un plan que le quita fondos a la Comisión Regional de los Apalaches, la que financia proyectos de desarrollo económico en su estado, Kentucky.



