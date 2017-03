Casa Blanca publica información fiscal de Trump AP

La información se dio a conocer poco antes de que la conductora de MSNBC Rachel Maddow reportara sobre dos páginas de las declaraciones fiscales de Trump de 2005 durante su emisión del martes por la noche.



Los registros fueron obtenidos por el periodista David Cay Johnston, ganador del Pulitzer, quien indicó que recibió los documentos en su correo sin haberlos solicitado.



Los documentos han sido buscados con gran interés luego de que Trump se negó a difundir sus declaraciones durante la campaña, aunque por décadas los candidatos presidenciales así lo habían hecho. Afirmó que estaba siendo auditado por el Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS por sus siglas en inglés) y que sus abogados le aconsejaron no hacer públicas sus declaraciones, a pesar de que expertos y funcionarios del IRS indicaron que dichas auditorías no prohíben a los contribuyentes hacer públicas sus declaraciones.



La Casa Blanca actuó de manera preventiva, e indicó que la publicación de dichas declaraciones sería ilegal.



"Sabes que estás desesperada por ratings cuando estás dispuesta a violar la ley por presentar una noticia sobre dos páginas de declaraciones fiscales de hace más de una década", dijo la Casa Blanca en un comunicado.



La publicación no autorizada de declaraciones fiscales federales es una ofensa criminal punible con una multa de hasta 5.000 dólares y cinco años de cárcel. Pero Maddow argumentó que MSNBC ejercía su derecho consagrado en la Primera Enmienda a difundir información de interés público.



Según los documentos obtenidos por Johnston, Trump pagó 36,5 millones de dólares en impuestos sobre ingresos de 153 millones de dólares, para una tasa efectiva de impuestos de alrededor del 24%. Ese es un porcentaje mayor al casi 10% que un estadounidense promedio paga al año, pero por debajo del 27,4% que promedian los contribuyentes que ganan un millón de dólares al año, según datos de la Comisión Conjunta de Asuntos Tributarios del Congreso.



Las declaraciones fiscales de Trump resaltan el papel del Impuesto Alternativo Mínimo (AMT por sus siglas en inglés), que se estableció hace casi cinco décadas para evitar que los ricos utilizaran sus deducciones y una astuta contabilidad para evitar pagar sus impuestos.



El AMT es un indicador por separado de la responsabilidad fiscal que, de acuerdo con los críticos, ha atrapado a más personas de clase media que su intención original, incrementando sus deudas al gobierno federal año con año. Requiere que muchos contribuyentes calculen sus impuestos dos veces - una vez bajo las reglas de impuestos regulares y otra bajo el AMT - y posteriormente pagar el monto más elevado.



Aunque los críticos del AMT se han enfocado en el creciente número de contribuyentes de clase media alta que pagan dicho gravamen, la revelación de los documentos de Trump de 2005 muestra que evitó que evadiera la mayor parte los impuestos que pagó en 2005. De no ser por el AMT, la tasa fiscal de Trump habría sido de apenas 3,5%.



De acuerdo con el sitio web de su campaña, Trump dijo que quería eliminar el impuesto, del que se espera recaude más de 350.000 millones de dólares entre 2016 y 2025.



Trump insistió en que el público estadounidense no estaba interesado en sus declaraciones, y dijo que no había mucho que aprender de ellas. Pero las declaraciones completas de Trump podrían contener detalles clave respecto a asuntos como sus obras de caridad, sus ganancias anuales, el tipo de deducciones que presentó, cuánto ha ganado por sus activos y qué estrategias utilizó para reducir su cuota fiscal.



El tema fue uno de los principales puntos de ataque de su rival Hillary Clinton, quien insinuó que Trump tenía algo que esconder.



La Casa Blanca no ha dicho si el presidente planea revelar sus declaraciones mientras ocupa el cargo. Más de un millón de personas firmaron una petición de la Casa Blanca en la que instan a Trump a revelar sus declaraciones de impuestos.



