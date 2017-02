Casas baleadas y rastros de sangre tras enfrentamiento en Veracruz Excélsior

En la calle Virreyes la fachada vivienda verde marcada con el número 800 fue prácticamente destruida por los impactos de bala.



Los habitantes de la zona narraron que tras reportar los hechos arribaron elementos policiacos, que fueron recibidos con fuego.



Un vehículo blindado de la Secretaría de Marina y un helicóptero llegaron a brindar refuerzos, el evento se prolongó hasta las 3 de la mañana, cuando cesó el fuego.



Con la luz del día los daños fueron evidenciados: la casa donde se refugiaron los presuntos delincuentes destruida, la vivienda contigua también resultó dañada por los impactos de bala.



De acuerdo con cifras no oficiales, hay dos personas que perdieron la vida en este enfrentamiento que los vecinos indican duró poco más de dos horas, pero hasta el momento la Fiscalía no ha emitido una comunicación oficial para determinar el número de personas abatidas y heridos.



La calle Virreyes permanece acordonada y vigilada por elementos de la Secretaría de Marina y de Policía Ministerial.



Desde la 1 de la madrugada habitantes de la colonia Villa Rica, en la zona norte del municipio de Veracruz, reportaron una fuerte balacera.

En la calle Virreyes la fachada vivienda verde marcada con el número 800 fue prácticamente destruida por los impactos de bala.

Los habitantes de la zona narraron que tras reportar los hechos arribaron elementos policiacos, que fueron recibidos con fuego.

Un vehículo blindado de la Secretaría de Marina y un helicóptero llegaron a brindar refuerzos, el evento se prolongó hasta las 3 de la mañana, cuando cesó el fuego.

Con la luz del día los daños fueron evidenciados: la casa donde se refugiaron los presuntos delincuentes destruida, la vivienda contigua también resultó dañada por los impactos de bala.

De acuerdo con cifras no oficiales, hay dos personas que perdieron la vida en este enfrentamiento que los vecinos indican duró poco más de dos horas, pero hasta el momento la Fiscalía no ha emitido una comunicación oficial para determinar el número de personas abatidas y heridos.

La calle Virreyes permanece acordonada y vigilada por elementos de la Secretaría de Marina y de Policía Ministerial.

