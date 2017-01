Casi 50 legisladores demócratas no irán a investidura Trump AP

El congresista de Georgia fue noticia el fin de semana por poner en entredicho la legitimidad de Trump para ser el próximo presidente de la nación, y afirmó —aunque erróneamente— que sería la primera toma de protesta presidencial a la que no asistiría desde que llegó al Congreso hace tres décadas.



De hecho, no asistió a la del presidente George W. Bush en 2001.



La mañana del martes, el presidente electo contragolpeó como es típico en él: a través de Twitter: "ERROR (o mentira)", tuiteó, y citó un reporte del periódico Washington Post de 2001 que señala que Lewis no asistió a la ceremonia de investidura de Bush ese año.



La oficina de Lewis confirmó el martes que el congresista efectivamente no asistió a la juramentación.



"Su ausencia en esa ocasión fue también una forma de disentir", dijo la vocera Brenda Jones. "No creyó que el resultado de esa elección —incluidas las controversias respecto a los resultados en Florida y la intervención sin precedente de la Corte Suprema— reflejara un proceso democrático libre, justo y abierto".



Lewis dijo la semana pasada a NBC News que no asistiría a la investidura de Trump el viernes porque no lo veía como un presidente legítimo.



"Pienso que los rusos participaron en ayudar a este hombre a ser elegido. Y ellos ayudaron a destruir la candidatura de Hillary Clinton", aseveró Lewis en la entrevista que se transmitió el domingo.



Los comentarios de Lewis generaron durante el fin de semana furiosos tuits de Trump, quien escribió que "en lugar de quejarse mentirosamente sobre los resultados de la elección", Lewis debería enfocarse en su distrito legislativo.



El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, dijo el martes a una afiliada de la cadena de televisión Fox en Milwaukee que Trump "ganó la elección con todas las de la ley" y que los demócratas estaban equivocados "al tratar de inyectar algún tipo de reclamo de ilegitimidad al inicio de una nueva presidencia".



La cifra de demócratas que boicotearán la ceremonia de investidura de Trump continúa aumentando, incluido el legislador de Minnesota Keith Ellison, fuerte contendiente a la presidencia del Comité Nacional Demócrata, así como muchos legisladores negros e hispanos. Los congresistas demócratas de mayor rango, como Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, de Nueva York, sí asistirán; y ninguno de los senadores demócratas ha dicho que no lo hará.



