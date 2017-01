Catastro abrirá este fin de semana Marcela Espino

Durante este fin de semana, permanecerá abierta la caja de cobro en un horario de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde a fin de que asistan quienes no pueden entre semana.



Mario Alberto Cruz Reyes, responsable del área, expuso que hay confianza de que los contribuyentes se acerquen a cumplir con el impuesto predial en próximos días.



Dijo que está semana se tuvo un promedio de recaudación de más de 700 mil pesos y poco a poco se acercan los contribuyentes a aprovechar los descuentos que se hacen en los enteros.



De igual manera, invitó a las personas a que paguen en este mes y participen en el sorteo de un automóvil de reciente modelo que se obtuvo sin costo para el gobierno local.



Consideró que a pesar de que se tuvieron afectaciones por las recientes manifestantes en la alcaldía por los impuestos, poco a poco se normaliza el flujo de contribuyentes.



El funcionario recordó que no se presentaron aumentos significativos en el impuesto predial para este municipio, solo el que correspondió a la inflación, que fue del 4.5 por ciento.



