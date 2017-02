CDMX garantiza seguridad para la marcha contra Trump Excélsior

Indicó que por tratarse de un evento ciudadano, él no acudirá a la movilización denominada “Vibra México”, para evitar malos entendidos.

Es una marcha en la que todos quisiéramos participar, en la que todos quisiéramos estar. Pero tampoco se trata de que la sociedad piense que es una posición oportunista y que queremos estar en la marcha para que toda la gente piense: “qué bueno que está ahí” o alguien diga: “oye, que malo que está en la marcha” Porque esto no es una convocatoria política, sino ciudadana.

El mandatario capitalino consideró que es muy importante la unidad del pueblo mexicano ante las acciones que se llevan en territorio estadounidense y que transgreden los derechos de toda una nación y de sus habitantes.

Es una convocatoria de las organizaciones civiles, de la sociedad civil; y que nosotros estaremos cuidando que salga muy bien esa concentración. Yo creo que es importante que se vea esta unidad que se demostrará desde la Ciudad de México, el próximo domingo, el compromiso de esta convocatoria que ha logrado ahora también la suma de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras organizaciones.

El próximo domingo 12 de febrero al medio día organizaciones civiles invitaron a marchar por la soberanía y la dignidad nacional. Uno de los contingentes saldrá del Auditorio Nacional y otro más del Hemiciclo a Juárez.



Ambos tendrán como punto de llegada el Ángel de la Independencia, alrededor de las dos de la tarde, en donde el encuentro culminará con la entonación del Himno Nacional Mexicano.



El movimiento contra las políticas del presidente Trump, también se llevará a cabo en 13 ciudades de la República Mexicana, así como en ciudades de Europacomo Londres, Inglaterra, Madrid, España, y Berlín, Alemania.





