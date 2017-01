CECYTEZ, también en aprietos; adeudan más de $16 millones Karla Padilla

La problemática principal radica en el adeudo de 16 millones 400 mil pesos correspondientes a las prestaciones de fin de año.



Precisó que esta contempla el pago de 41 días de salario de los 500 trabajadores sindicalizados.



El sindicato no descarta implementar acciones mayores como la toma de edificios de recaudación de rentas y marchas pacíficas, en conjunto con otros subsistemas que atraviesan la misma problemática.



