Celebra el Ayuntamiento capitalino la lucha de las mujeres por la igualdad

La presidente municipal de Zacatecas reconoció que se ha avanzado y se han abierto muchas brechas; por ejemplo, en Zacatecas, dijo, “en el proceso electoral pasado ya fuimos 50-50 y ahora tenemos un número importante de mujeres en el Poder Legislativo, es una cifra histórica, incluso más que hombres, es un gran logro porque entonces está representada también la mitad de la población”.



“Hemos avanzado sustancialmente en muchos otros derechos, pero nos queda aún mucho porqué luchar, sobre todo por los hombres jóvenes porque también para ellos será una sociedad diferente; por eso qué bueno que estamos unidos reivindicando que la mitad de la población tiene derecho a expresarse y a acceder a salud y educación”, resaltó.



Sin embargo, subrayó, todavía la brecha en el ámbito laboral es muy amplia, de 27 por ciento; “las mujeres ganamos menos que los hombres, aún no estamos en posiciones de decisión a la par que los hombres, queda mucho por hacer, por emprender”, insistió.



En el evento, encabezado por el gobernador Alejandro Tello, la presidente honorífica del SEDIF, representantes del Poder Legislativo y funcionarios estatales, celebró que se abran espacios de reflexión para que los jóvenes sepan que se han dado luchas durante muchos años; recordó que su madre, hoy de 89 años, durante mucho tiempo no fue ciudadana porque no podía votar ni ser propietaria de nada, pero a ella ya le tocó otro panorama y nuevas oportunidades.



De igual manera recordó que sentó las bases para la creación de la Secretaría de la Mujer y la Red Plural de Mujeres, “hoy tenemos una mujer que se asume al frente del DIF estatal no como decoración, sino como una mujer que día a día está reivindicando los derechos de las mujeres y solidarizándose con los más desprotegidos, no es de ornato sino que está también dando su propia lucha”, expresó al referirse a Cristina Rodríguez, presidente honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).



“Yo quiero que para Sofía, mi sobrina nieta de 8 años, su mundo sea diferente; yo no quiero que ella tenga que luchar porque ella pueda ir a la escuela, que no tenga servicios de salud. Quiero que ella tenga un futuro diferente”, externó.



Ante este panorama, refirió la alcaldesa, desde el ayuntamiento de la capital, en esta Ciudad de la Educación y la Innovación, se está procurando que todos los espacios sean espacios de aprendizaje, de igualdad y de reivindicación de derechos para hombres y mujeres para que su futuro sea diferente.



“Mientras exista una mujer que todavía sea golpeada o asesinada por su condición de mujer; mientras una mujer no pueda ir a la escuela porque se privilegie a un hombre; mientras todavía una mujer no gane lo mismo que un hombre en las mismas condiciones y en la misma posición; mientras aún tengamos esos pendientes, la lucha todavía la tenemos que dar juntos, hombres y mujeres”, enfatizó.



La presidente municipal celebró espacios como este realizado en el marco del día de la mujer, como de reflexión, “estamos presentes, estamos vivas, estamos dando nuestra lucha, aún nos falta mucho, pero estamos firmes y estamos aquí”, concluyó.



En la Feria DIFerente, realizada en la Plaza de Armas, fueron colocados stands de dependencias federales, estatales y municipales, en los que se ofrecieron distintos servicios tanto a mujeres como a hombres, en materia de salud, economía, asesoría jurídica, financiamiento y otros, mismos que fueron recorridos por el gobernador Alejandro Tello y la presidente honorífica del Sedif, además de que se brindaron conferencias y talleres sobre violencia y protección civil, entre otros, según informó un comunicado.



