​Celebra Evo Morales 11 años de presidente: Busca la reelección AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El presidente de Bolivia celebró sus 11 años de gobierno con miras a buscar un cuarto mandato en el poder. (AP) 11 años de gobierno con miras a buscar un cuarto mandato en el poder. Evo Morales anunció "grandes inversiones" para garantizar la distribución de agua en las ciudades tras una fuerte escasez y resaltó su gestión democrática, inclusiva y su política económica de inversión estatal.



Morales sufrió críticas por la escasez de agua en momentos que busca un cuarto mandato, aún después de que en febrero del año pasado perdió un referendo que le podría abrir una modificación a la Constitución Política del Estado.



Con todo, el mandatario obtuvo una aprobación del 58%, según una encuesta de la empresa Equipos Mori, publicada el domingo por el diario El Deber. "Tenemos que garantizar el abastecimiento de agua especialmente en las ciudades, vamos a garantizar grandes inversiones. Hay que hacer de nuestras debilidades y errores, se conviertan en fortalezas por lo que ya estamos haciendo proyectos", dijo el mandatario en su informe de 11 años de gobierno, tras una falta de agua en La Paz desde el 8 de noviembre. La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente y Agua Alexandra Moreira renunció, con lo que evitó tener que dar un informe a la Asamblea Legislativa. "Escucho al pueblo y el pueblo dice que hay que terminar la agenda 2025. Evo y Álvaro (García, vicepresidente) son los que pueden garantizar. No podemos volver al pasado. Nadie quiere eso, especialmente con la derecha. Eso no puede pasar", declaró Morales al periódico de la ciudad de Santa Cruz. En su discurso -que duró más de cuatro horas- explicó que su agenda hasta 2025 busca que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. Morales, que quiere apostar no solo al gas sino también a exportar electricidad, anunció la creación de un ministerio de Energía. "Ya estamos 11 años. La estabilidad, la continuidad había sido tan importante para planificar, invertir y que un país salga adelante...



​se garantiza la estabilidad política a partir de la legitimidad, de la inclusión de la mayoría nacional, en el ejercicio de la representación, la adopción de políticas públicas de reducción de las desigualdades económicas y sociales", mencionó.



redaccion@imagenzac.com.mx LA PAZ, BOLIVIA.- El presidente de Bolivia celebró suscon miras a buscar un cuarto mandato en el poder. Evo Morales anunció "grandes inversiones" para garantizar la distribución de agua en las ciudades tras una fuerte escasez yMorales sufrió críticas por la escasez de agua en momentos que busca un cuarto mandato, aún después de que en febrero del año pasado perdió un referendo que le podría abrir una modificación a la Constitución Política del Estado.Con todo, el mandatario obtuvo una aprobación del 58%, según una encuesta de la empresa Equipos Mori, publicada el domingo por el diario El Deber.La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente y Agua Alexandra Moreira renunció, con lo que evitó tener que dar un informe a la Asamblea Legislativa.En su discurso -que duró más de cuatro horas- explicó que su agenda hasta 2025 busca que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. Morales, que quiere apostar no solo al gas sino también a exportar electricidad, anunció la creación de un ministerio de Energía. Agregar a favoritos evo morales

reelección

11 años

bolivia

política