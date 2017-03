Celebra Grupo Editorial Zacatecas 20 años, con el lanzamiento de 'Imagen Plus'

Luis Enrique Mercado Sánchez, director general, compartió que con los 15 mil ejemplares que circulan a diario en 50 municipios de la entidad, Imagen se ha convertido en el periódico líder en el estado por su línea de información y diseño moderno.



Además de reconocer la trayectoria de los trabajadores, Mercado Sánchez anuncio el lanzamiento de Imagen Plus, una nueva plataforma informativa con la que mediante una suscripción de 99 pesos mensuales se podrá acceder a todo el contenido y la versión impresa del periódico desde medios electrónicos.



notasimagen@gmail.com El Grupo Editorial Zacatecas festejó 20 años de ejercer un periodismo simbólico y comprometido con la sociedad a través del periódico Imagen, el Centinela del Pueblo y su revista Gente y Estilo.Luis Enrique Mercado Sánchez, director general, compartió que con los 15 mil ejemplares que circulan a diario en 50 municipios de la entidad, Imagen se ha convertido en el periódico líder en el estado por su línea de información y diseño moderno.Además de reconocer la trayectoria de los trabajadores, Mercado Sánchez anuncio el lanzamiento de Imagen Plus, una nueva plataforma informativa con la que mediante una suscripción de 99 pesos mensuales se podrá acceder a todo el contenido y la versión impresa del periódico desde medios electrónicos. Agregar a favoritos zacatecas

imagen plus

imagen de zacatecas

grupo editorial zacatecas

luis enrique mercado sánchez