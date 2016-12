Celebra: sí es importante; Feliz 2017 Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Conmemorar retos y logros del año que termina es más importante de lo que se cree, a nivel individual y social



Manuel Méndez, sicólogo y profesor investigador en el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que las festividades de fin de año tienen un valor simbólico, ya que las personas siempre necesitan elementos mediante los cuales puedan construir expectativas con respecto al futuro y de construir certezas sobre la propia vida.



También tiene valor simbólico en términos de una rememoración, o sea una serie de recuerdos de otros momentos significativos que has compartido con familia o amigos. Es una de las razones por las cuales se genera una nostalgia por algo que viviste con alguien que ya no está. Las tasas de depresión y de suicidios se elevan en estas temporadas por lo mismo por esta añoranza que se genera a lo que ya no tienes y que en su momento fue significativo, como una especie de ritual”, comentó.



BORRÓN Y CUENTA NUEVA



Méndez comentó que este tipo de sentimientos permea también a nivel social, debido a las expectativas en términos económicos, sociales y políticos, de ahí que las festividades tengan ese valor.



Dijo que celebrar es construir necesidades y dinámicas sociales que le generen la posibilidad de recordar el pasado, por un lado, y al mismo tiempo que pueda proyectar a futuro lo que le gustaría tener en su vida, no sólo en términos de posesiones materiales, sino de relaciones sociales. Este tipo de festividades, en la medida que se construyen como una necesidad, también están sujetas a otro tipo de valores, como los económicos. Todo lo que se genera alrededor de una festividad, la cena, viajes, compras, etcétera, que no son esenciales para estas fechas; sin embargo, la gente lo va construyendo porque socialmente se va requiriendo implementar esos mecanismos que de alguna manera activen la concreción de esos momentos”, acotó.

NECESIDAD



Sobre la necesidad que sienten muchas personas de celebrar a como dé lugar estas fechas, el catedrático expresó que es una manera de decir que la persona requiere tener “certezas ontológicas”, es decir, que está en el mundo. El hecho de que yo pueda sortear los problemas que han transcurrido en un año y decir: finalmente logré terminarlo y voy a iniciar el otro, de alguna manera generan certezas respecto de mi existencia; en el fondo genera una sensación de estar vivo”.

NO TE TIRES AL DRAMA



Según Manuel Méndez hay que comprender que en estas fechas uno también puede tener el derecho a vivir la nostalgia y la tristeza sin que pase nada, aunado a que no necesariamente se tiene que ver como algo negativo.



Recordar el valor de momentos y personas con quienes ya no están se debe aceptar para poder sobrellevar, aunque también es importante saber que uno puede seguir proyectando a futuro. Hay cosas que ya no tenemos o a lo mejor ya no están, pero podemos imaginar, idealizar y generar expectativas” y saber qué se puede tener en contraparte, así como entender que es una oportunidad para seguir viviendo.

El sicólogo expuso que la meta para lograrlo es no engancharse ni cerrarse en círculos perversos, como pasa con las dietas o el ejercicio a inicio de cada año, lo que genera desconfianza sobre las cosas que no se pueden hacer, de forma que para vencer este obstáculo es aconsejable establecer metas realistas y de corto o mediano plazos.



Así, se establece un plan para poder lograrlo, de forma que se vuelve una constante, lo que genera mayor satisfacción para cumplir otras metas que se propongan.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Por siglos, la humanidad ha celebrado acontecimientos de diversa índole, ya sean logros personales y colectivos, o bien festividades relacionadas con la fe que cada persona y grupo social profesan.Manuel Méndez, sicólogo y profesor investigador en el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que las festividades de fin de año tienen un valor simbólico, ya que las personas siempre necesitan elementos mediante los cuales puedan construir expectativas con respecto al futuro y de construir certezas sobre la propia vida.También tiene valor simbólico en términos de una rememoración, o sea una serie de recuerdos de otros momentos significativos que has compartido con familia o amigos. Es una de las razones por las cuales se genera una nostalgia por algo que viviste con alguien que ya no está. Las tasas de depresión y de suicidios se elevan en estas temporadas por lo mismo por esta añoranza que se genera a lo que ya no tienes y que en su momento fue significativo, como una especie de ritual”, comentó.Méndez comentó que este tipo de sentimientos permea también a nivel social, debido a las expectativas en términos económicos, sociales y políticos, de ahí que las festividades tengan ese valor.Dijo que celebrar es construir necesidades y dinámicas sociales que le generen la posibilidad de recordar el pasado, por un lado, y al mismo tiempo que pueda proyectar a futuro lo que le gustaría tener en su vida, no sólo en términos de posesiones materiales, sino de relaciones sociales.Sobre la necesidad que sienten muchas personas de celebrar a como dé lugar estas fechas, el catedrático expresó que es una manera de decir que la persona requiere tener “certezas ontológicas”, es decir, que está en el mundo.Según Manuel Méndez hay que comprender que en estas fechas uno también puede tener el derecho a vivir la nostalgia y la tristeza sin que pase nada, aunado a que no necesariamente se tiene que ver como algo negativo.Recordar el valor de momentos y personas con quienes ya no están se debe aceptar para poder sobrellevar, aunque también es importante saber que uno puede seguir proyectando a futuro.El sicólogo expuso que la meta para lograrlo es no engancharse ni cerrarse en círculos perversos, como pasa con las dietas o el ejercicio a inicio de cada año, lo que genera desconfianza sobre las cosas que no se pueden hacer, de forma que para vencer este obstáculo es aconsejable establecer metas realistas y de corto o mediano plazos.Así, se establece un plan para poder lograrlo, de forma que se vuelve una constante, lo que genera mayor satisfacción para cumplir otras metas que se propongan. Agregar a favoritos 2017

año nuevo

propósitos

festejos