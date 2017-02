Celebran 25 años del ITSZS Redacción

Las actividades dieron inicio con una ceremonia de inauguración en el auditorio del ITSZS, el cual inicio con el tradicional minuto de aplausos a los fundadores que ya fallecieron.



Dentro de la ceremonia se entregaron reconocimientos a profesores por 5, 10, 15 y 20 años al frente de grupo, así como a los trabajadores de las áreas administrativas.



La Banda Sinfónica de Teúl de González Ortega amenizó la celebración con piezas de rock, música clásica y temas de películas estadounidenses.



El director del ITSZS, Miguel Ángel Díaz Acuña, afirmó que la institución no solo se encuentra de manteles largos por los 25 años de fundación, sino también por el legado que la escuela ha construido durante este tiempo.



“Somos parte del Tecnológico Nacional de México integrado por 266 instituciones que hay en todo el país, si no fuera por ellas a muchas personas de escasos recursos les sería difícil estudiar una carrera a nivel licenciatura”, comentó durante su mensaje.



Recordó que el compromiso de todos los tecnológicos, es hacer llegar la educación a todos los rincones del país.



El analista financiero, Erik Guerrero Rosas, ofreció una conferencia magistral donde habló sobre el gobierno de Donald Trump y su impacto en México.



Asimismo, en la noche se realizó la tradicional cena-baile con el grupo España y el Mariachi Juvenil de Colotlán, Jalisco.



