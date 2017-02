Celebran chambear por Zacatecas Karina Navarrete

Rafael Aparicio Romero, presidente de la asociación, expresó que con este foro se rindió tributo a los miles de jóvenes e instituciones que se han sumado a su causa: “Hoy la vida de cientos de personas se han visto beneficiadas a través de Encuentra A.C.; quienes integramos esta asociación trabajamos con el objetivo de rescatar los valores como la solidaridad, la honestidad y generosidad”.



Aseveró que los zacatecanos conforman una sociedad preocupada por los que más lo necesitan.

Agregó que la asociación ha brindado apoyo con aparatos funcionales, ayudas económicas, alimentarias y educativas, “esfuerzo que se traducirá en que más zacatecanos seguirán el ejemplo y el día de mañana tendremos jóvenes exitosos y una sociedad más fuerte”.



En el evento se dieron cita Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas, quien participó con la ponencia Federalismo Fiscal; Roberto Luévano Ruiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Política Actual.



Asimismo Manuel Haro, coordinador de Laboratorio Software Libre, exponiendo Innovación Tecnológica y Emprendimiento; y José Marco Antonio Olvera, de los Servicios de Salud de Zacatecas, con el tema de Alertar a los Jóvenes en el Consumo del Alcohol.



En esta reunión los jóvenes asistentes pudieron ser partícipes de las ideas de los exponentes, así como verter sus propias opiniones: “Los jóvenes no participamos porque estamos hartos de que siempre sea lo mismo, de la corrupción, de que los mismos políticos siempre ocupan los mismos puestos; ¿de qué sirve que los jóvenes seamos partícipes si solo nos quieren para aplaudirles?, no somos sus títeres”, expresaron.



En su caso Luévano Ruíz expresó que eso ya no existe debido a que la designación de puestos en las administraciones se da por alternancia.



Al final del evento la Aparicio Romero agradeció la participación de los ponentes, funcionarios, jóvenes y sociedad en general, no sin antes refrendar el compromiso y entrega por seguir trabajando en favor y beneficio de la ciudadanía.



