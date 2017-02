Celebran pactos en el atletismo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Olimpiada Estatal de Atletismo Zacatecas 2017, la cual habrá de inaugurarse formalmente éste viernes en puntos de las seis de la tarde en el Gimnasio Rubén Chico Rodríguez de ISSSTEZAC, hubo acuerdos importantes y trascendentes.



Jeroham Martínez García, del departamento de deporte selectivo y profesional de Incufidez, con la representación personal del titular de dicho organismo, Adolfo Márquez Vera, dio especial bienvenida a delegados y entrenadores que asistieron a la junta técnica.



Tras el saludo cordial y el exhorto a competir bajo los lineamientos que estipula el anexo técnico, informó que el certamen atlético estatal se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo del año en curso, en punto de las 08:00 horas en el Estadio Olímpico Francisco Villa.



Resaltó que la entrega de documentos (curp, identificación oficial, acta de nacimiento, examen médico y formato de registro), deberán entregarse escaneados en PDF y una fotografía en JPG, el próximo lunes antes de las 2 de la tarde.



Puso a consideración de la asamblea, el otorgar pase directo o no, a la seleccionada nacional mexicana María de Jesús Ruiz Acuña, quien representará al país en esas fechas en evento internacional.



Sin dudarlo, delegados y entrenadores asistentes a la reunión técnica, otorgaron el pase directo a María de Jesús Ruiz Acuña, en las pruebas de 3 mil y 5 mil metros planos, además de establecer el compromiso de cumplir cabalmente con los requerimientos de inscripción.



Juan Carlos Romero Bernal, en calidad de coordinador general de Olimpiada Estatal de Atletismo Zacatecas 2017, dio a conocer los aspectos técnicos y programa, puntualizando que si no hay un mínimo de 3 competidores en alguna de las pruebas, se considerará desierta y no deberán inscribir a los atletas en otra modalidad.



Hizo hincapié en las normas que deben seguir atletas, entrenadores y delegados a la hora de la competencia, ya que ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del proceso olímpico.

Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y etapa nacional, solamente podrán participar en la categoría que les corresponda, de acuerdo a su edad y año de nacimiento. En el tema de servicios, se definió que otorgarán hospedaje a quienes soliciten formalmente y para su traslado a la ciudad capital, recorran más de 100 kilómetros.



Se hizo saber también que el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas a cargo de Adolfo Márquez Vera, tiene firmado convenio con la Secretaría de Salud, por si llegara a presentarse alguna situación.



El Comité de Honor y Justicia se integró bajo sorteo, quedando integrado de la siguiente manera: Ramón Díaz Reyes de Zacatecas, Alberto Cordero de San José de la Isla y Francisco Serrano de Juan Aldama, además por parte del Incufidez, tal y como lo establece la convocatoria, se suma el ex olímpico de Beijing Juan Carlos Romero Bernal El Garras.





redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En reunión técnica de, la cual habrá de inaugurarse formalmente éste viernes en puntos de las seis de la tarde en el Gimnasio Rubén Chico Rodríguez de ISSSTEZAC, hubo acuerdos importantes y trascendentes.Jeroham Martínez García, del departamento de deporte selectivo y profesional de Incufidez, con la representación personal del titular de dicho organismo, Adolfo Márquez Vera, dio especial bienvenida a delegados y entrenadores que asistieron a la junta técnica.Tras el saludo cordial y el exhorto a competir bajo los lineamientos que estipula el anexo técnico, informó que el certamen atlético estatal se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo del año en curso, en punto de las 08:00 horas en el Estadio Olímpico Francisco Villa.Resaltó que la entrega de documentos (curp, identificación oficial, acta de nacimiento, examen médico y formato de registro), deberán entregarse escaneados en PDF y una fotografía en JPG, el próximo lunes antes de las 2 de la tarde.Puso a consideración de la asamblea, el otorgar pase directo o no, a la seleccionada nacional mexicana María de Jesús Ruiz Acuña, quien representará al país en esas fechas en evento internacional.Sin dudarlo, delegados y entrenadores asistentes a la reunión técnica, otorgaron el pase directo a María de Jesús Ruiz Acuña, en las pruebas de 3 mil y 5 mil metros planos, además de establecer el compromiso de cumplir cabalmente con los requerimientos de inscripción.Juan Carlos Romero Bernal, en calidad de coordinador general de Olimpiada Estatal de Atletismo Zacatecas 2017, dio a conocer los aspectos técnicos y programa, puntualizando que si no hay un mínimo de 3 competidores en alguna de las pruebas, se considerará desierta y no deberán inscribir a los atletas en otra modalidad.Hizo hincapié en las normas que deben seguir atletas, entrenadores y delegados a la hora de la competencia, ya que ningún participante podrá desempeñar otra función dentro del proceso olímpico.Los deportistas durante todo el proceso de clasificación y etapa nacional, solamente podrán participar en la categoría que les corresponda, de acuerdo a su edad y año de nacimiento. En el tema de servicios, se definió que otorgarán hospedaje a quienes soliciten formalmente y para su traslado a la ciudad capital, recorran más de 100 kilómetros.Se hizo saber también que el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas a cargo de Adolfo Márquez Vera, tiene firmado convenio con la Secretaría de Salud, por si llegara a presentarse alguna situación.El Comité de Honor y Justicia se integró bajo sorteo, quedando integrado de la siguiente manera: Ramón Díaz Reyes de Zacatecas, Alberto Cordero de San José de la Isla y Francisco Serrano de Juan Aldama, además por parte del Incufidez, tal y como lo establece la convocatoria, se suma el ex olímpico de Beijing Juan Carlos Romero Bernal El Garras. Agregar a favoritos atletismo

olimpiadas nacionales

issstezac

incufidez