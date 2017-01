Celebridades arremeten contra Trump en Washington Excélsior

Frente al Capitolio, mujeres se han reunido alrededor de un escenario para que activistas, actrices, cantantes, productores, actores, feministas, para exigir sus derechos como mujeres frente a la amenaza que es Donald Trump.



La actriz America Ferrera, tomó el micrófono en Washington y pidió resistencia ante el ‘credo de odio’ de Trump.

Es un momento conmovedor para ser mujer e inmigrante en este país, una plataforma de odio y división asumió el poder ayer. Pero el presidente no es Estados Unidos, nosotros somos Estados Unidos.



Nos hemos reunido aquí, a lo largo del país y del mundo para decirle al Sr. Trump que lo rechazamos. Rechazamos la demonización de nuestros hermanos musulmanes. Condenamos el sistema de homicidio y cárcel de nuestros hermanos afroamericanos. No construiremos muros y no veremos lo peor del otro.’

La activista por los derechos de las mujeres, Gloria Steinem también dedicó algunas palabras. Tenemos el poder de la gente y lo usaremos. Gracias por entender que a veces tenemos que poner nuestro cuerpo antes que nuestras creencias. Muchas veces presionar ‘enviar’ no es suficiente.’

El director Michael Moore también estuvo presente, quien rompió un periódico frente a la multitud y pidió que todos deben salir a trabajar.



La actriz Ashley Judd leyó el poema de una adolescente de 19 años de Tennesee.

Soy una mujer sucia. Pero no tan sucia como el hombre que se ve como si se hubiera bañado el polvo de cheetos. No soy sucia como el combo de Trump y Pence en las casillas electorales. Soy sucia como las batallas que mis abuelas lucharon para llevarme a la casilla electoral’.

Por su parte, Scarlett Johansson, se enfocó en los derechos de la planeación familiar. Hay consecuencias muy reales y devastadoras si se limita el acceso [a la planeación familiar] a lo que debe ser considerado parte del seguro médico básico.



Apoyar a mi hija que puede actuar como resultado de las citas que ha hecho crecer en un país que se mueve hacia atrás, no hacia adelante



Quiero que mi hija tenga los mismos privilegios con los que creció tu hija Ivanka’, puntualizó la actriz, después que hace algunas semanas se anunciara que los métodos anticonceptivos no formarían parte del programa de salud gratuito.

A lo largo del día se esperan más apariciones de celebridades y activistas en Washingotn.



