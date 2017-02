Células delictivas luchan por controlar el Cártel del Pacífico Excélsior

Esto lo dijo luego de tener una reunión con el Gabinete de Seguridad del Estado de Sinaloa, dentro de las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán, donde reiteró su apoyo a las autoridades locales y anunció que enviarían más elementos para reforzar los operativos. Ante la ausencia de su líder hoy están peleando quien se puede hacer cargo de la organización, yo estimo que eso es lo que está pasando”, señalo.

Cienfuegos Zepeda, dijo que no hay duda en que el problema es entre células de Cártel del Pacífico, sin querer afirmar que sean Los Dámaso contra los hijos de Guzmán Loera.



El próximo lunes se pondrá en marcha los acuerdos tomados en dicha reunión para intentar disminuir los niveles de violencia, que la población se encuentra tranquila y cambie su percepción.



Aseguró que el estado no ha sido rebasado por los grupos armados y que pronto se verán los resultados.



Durante esta semana se registraron dos enfrentamientos contra elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, uno contra la Marina Armada de México y al menos otros tres entre grupos delincuenciales, todos en los municipios de Culiacán y Navolato.



