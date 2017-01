Centro Bazar abre convocatoria al talento local Anahí Encina

En Centro Bazar todos los asistentes podrán adquirir gastronomía, diseños en diferentes objetos como ropa, joyería y decoración, entre otras cosas, creado por jóvenes que comienzan a posicionar sus propias marcas.



La diseñadora Eva Miranda y el ilustrador Anael Díaz, son los coordinadores de Centro Bazar y buscan la apertura y el apoyo al talento zacatecano, además de que sea una plataforma para proyectar y unirse con personas del ámbito de la creación y el arte de otras partes del país con el mismo objetivo.



Antes de Centro Bazar ya tenían una trayectoria de casi 4 años con la Feria del Diseño, “se convirtió en una tradición, pero buscamos que se sea algo diferente, no tan tradicionalista, incluyendo exposiciones y talleres para hacerlos en diversos puntos”, destacó Miranda.



Los organizadores de Centro Bazar destacaron que Feria del Diseño no pasaba de dos días, y para Centro Bazar se tiene planeado realizar reseñas de los participantes para catapultarlos de alguna manera.



Este concepto ha tenido algunas complicaciones para conseguir apoyos, sin embargo, gracias al esfuerzo de Eva y Anael, se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de febrero en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas.



Su invitación se abrió el pasado 16 de enero y cerrará el 24 del mismo mes, las bases pueden consultarse en las diversas redes sociales como Facebook e Instagram bajo el nombre de Centro Bazar y Feria de Diseño.



