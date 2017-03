Centro de Atención estará listo en junio Gema Gallegos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El presidente municipal José Haro de la Torre realizó un recorrido este viernes por las instalaciones del Centro de Atención y Servicios, así como por la Unidad Deportiva Solidaridad.



Cuestionado sobre los avances que presenta el Centro de Atención y Servicios, el alcalde consideró que solo le faltan detalles y que se estima que para finales de mayo y principios de junio la edificación estará terminada.



Aunque, dijo, deberán esperar un tiempo para revisar posibles vicios ocultos.



Consideró que un edificio prácticamente está terminado, mientras que al otro le faltan detalles y por el momento se frenó la construcción del estacionamiento para dar prioridad a los dos edificios y lo más complejo de la obra ya esta terminado.



Sobre la Unidad Deportiva Solidaridad, el primer edil, refirió que se realizará una tercera etapa para concluir el programa la Fuerza de Fresnillo somos todos.



En dicha etapa se realizarán acciones de mantenimiento y limpieza para que el espacio pueda estar terminado a finales de marzo.



Haro de la Torre también dijo que habrá un proyecto de iluminación para las palapas.



En el gimnasio se realiza mantenimiento en el alumbrado, limpieza de los tableros y están repintando para tener un digno espacio del deporte ráfaga.



Anunció que este sábado inician con las actividades en dicho lugar con la liga de talentos de basquet y por lo mismo se realizarán visorías.



Indicó que la rehabilitación de dicho espacio era de los más solicitados por la población.



El alcalde dijo que si bien era necesaria la permanencia de los marinos en el gimnasio municipal, se hará todo lo necesario para reinagurar la deportiva y quede como un complejo deportivo de primer nivel.



Instalarán nuevas cámaras de vigilancia

José Haro de la Torre anunció que se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia y se fortalecerá al Centro de Monitoreo y vigilancia.



El alcalde anunció que realizarán una inversión en esta materia y que espera que de las 24 que hay ahora lleguen por lo menos a 50.



Agregó que de las 24 que están en funcionamiento actualmente en El Mineral, 12 no tienen una buena nitidez, por lo que espera que estas sean reemplazadas.



Haro de la Torre expuso que en materia de seguridad pública habrá más inversión pues adquirirán más parque vehicular, equiparán los dormitorios y darán de comer a los uniformados, pues en Fresnillo no se les brinda alimento a los uniformados, para ofertar a los elementos una nueva sintonía laboral.



Sobre Arturo Leija Iturralde, el alcalde refrendó su confianza en él y manifestó que es un elemento que tiene todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, es muy destacado en su labor y han trabajado en buena sintonía y con buena sinergia con él.



Destacó la labor de los 76 policías municipales que hay en Fresnillo, pues debido al tamaño, el municipio ocupa por lo menos 250 para el tema de seguridad.



Para la contratación de más elementos, expuso que hay un programa permanente, sin embargo, lo que limita que haya más son los exámenes de control y confianza.



ggallegos@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- La construcción de la nueva presidencia se encuentra a un 80% de avance.El presidente municipal José Haro de la Torre realizó un recorrido este viernes por las instalaciones del Centro de Atención y Servicios, así como por la Unidad Deportiva Solidaridad.Cuestionado sobre los avances que presenta el Centro de Atención y Servicios, el alcalde consideró que solo le faltan detalles y que se estima que para finales de mayo y principios de junio la edificación estará terminada.Aunque, dijo, deberán esperar un tiempo para revisar posibles vicios ocultos.Consideró que un edificio prácticamente está terminado, mientras que al otro le faltan detalles y por el momento se frenó la construcción del estacionamiento para dar prioridad a los dos edificios y lo más complejo de la obra ya esta terminado.Sobre la Unidad Deportiva Solidaridad, el primer edil, refirió que se realizará una tercera etapa para concluir el programa la Fuerza de Fresnillo somos todos.En dicha etapa se realizarán acciones de mantenimiento y limpieza para que el espacio pueda estar terminado a finales de marzo.Haro de la Torre también dijo que habrá un proyecto de iluminación para las palapas.En el gimnasio se realiza mantenimiento en el alumbrado, limpieza de los tableros y están repintando para tener un digno espacio del deporte ráfaga.Anunció que este sábado inician con las actividades en dicho lugar con la liga de talentos de basquet y por lo mismo se realizarán visorías.Indicó que la rehabilitación de dicho espacio era de los más solicitados por la población.El alcalde dijo que si bien era necesaria la permanencia de los marinos en el gimnasio municipal, se hará todo lo necesario para reinagurar la deportiva y quede como un complejo deportivo de primer nivel.José Haro de la Torre anunció que se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia y se fortalecerá al Centro de Monitoreo y vigilancia.El alcalde anunció que realizarán una inversión en esta materia y que espera que de las 24 que hay ahora lleguen por lo menos a 50.Agregó que de las 24 que están en funcionamiento actualmente en El Mineral, 12 no tienen una buena nitidez, por lo que espera que estas sean reemplazadas.Haro de la Torre expuso que en materia de seguridad pública habrá más inversión pues adquirirán más parque vehicular, equiparán los dormitorios y darán de comer a los uniformados, pues en Fresnillo no se les brinda alimento a los uniformados, para ofertar a los elementos una nueva sintonía laboral.Sobre Arturo Leija Iturralde, el alcalde refrendó su confianza en él y manifestó que es un elemento que tiene todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, es muy destacado en su labor y han trabajado en buena sintonía y con buena sinergia con él.Destacó la labor de los 76 policías municipales que hay en Fresnillo, pues debido al tamaño, el municipio ocupa por lo menos 250 para el tema de seguridad.Para la contratación de más elementos, expuso que hay un programa permanente, sin embargo, lo que limita que haya más son los exámenes de control y confianza. Agregar a favoritos unidad deportiva solidaridad

gimnasio solidaridad

visorias

pepe haro