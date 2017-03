Centros de atención, insuficientes para casos de violencia, dice la titular de la Semujer Noé Marín

Dijo que, de acuerdo al registro de los casos que atienden, el índice de agresiones en contra de las mujeres se mantuvo en los últimos años, pero cambió el tipo de violencia.



“La mayor violencia que se ha referido es la psicológica, el 80.5 de las mujeres que acuden sufrieron agresiones emocionales, seguidas de la violencia económica que asciende al 60%”, dijo.



Comentó que el 80.5% de las mujeres que se atendieron denunciaron ser víctimas de algún tipo de violencia emocional en sus hogares; sin embargo, también se detectó un incremento del 60% de la violencia económica.



Explicó que, solo dos mujeres, de cada 10, logran desvincularse de sus agresores y suelen volver al círculo de violencia, ya que, en la mayoría de los casos, no tienen los recursos económicos para comenzar una vida independiente.



Rivero aseguró que, con base al diagnóstico, se creó un modelo de atención específico para disminuir la violencia psicológica que contempla el acompañamiento de las mujeres durante todo el proceso y un apoyo económico para proyectos productivos.



“Sabemos que, difícilmente, una mujer saldrá de este círculo de violencia, si no cuenta con los recursos necesario o mínimos para poder generar su autonomía”.



“La violencia en contra de las mujeres no es un asunto de un espacio urbano o rural, la verdad es que se presenta de la misma manera en ambos lugares”, expresó la funcionaria.



Añadió que, en la mayoría de los casos, las mujeres agredidas están casadas, viven en unión libre o se encuentran en el noviazgo; los municipios donde más casos se atienden son Fresnillo, Jerez, Joaquín Amaro, Guadalupe y la capital.



Asimismo, la directora dijo no son sufrientes los centros de atención que tiene el estado para enfrentar todos los casos de violencia contra las mujeres, ya que lo ideal sería que se instalara uno por municipio.

“No son suficientes, ojalá pudiéramos contar con un centro de atención en cada uno de los municipios, pero esto depende de los recursos que anualmente destina la federación”, dijo.



Manifestó que la Secretaría de las Mujeres (Semujer) tiene 15 centros de atención que reciben casos de primer contacto, pero hay otros centros que atienden a las víctimas de acuerdo al tipo de violencia que sufrieron; sin embargo, no es suficiente.



