Cepillín: 'Estoy seguro que Juan Gabriel no está muerto'

Estas declaraciones se dieron durante el programa ‘El show de Piolín’, donde el comediante se presentó y recordó que conoció a ‘Juanga’ cuando ambos iniciaban en el ámbito artístico, y que incluso fueron vecinos en una colonia de la Ciudad de México.

Yo estoy seguro que no está muerto, porque si algo no puedes brincar en Estados Unidos es precisamente la muerte y si te fijaste nunca se vio el cadáver, esa misma noche supuestamente el cadáver salió. Al otro día ya estaba cremado y según esto en Miami… cuando habías visto eso en Estados Unidos, ni Kennedy cuando murió. El misterio es que está vivo.’, afirmó Cepillín.

Le preguntaron por qué el Divo de Juárez fingió su muerte, a lo que él respondió que por el cansancio de la explotación que vivía de sus hijos. A mi legalmente no me han demostrado que esté muerto’, sentenció el comediante en tono muy serio.

También habló de los hijos del cantante, a quienes llamó ratas y que él se enteró que tuvo hijos hasta que falleció.

Son puros ratas, todos los hijos son puros ratas, qué biológicos, mentira, él nunca tuvo relaciones con una mujer. Ni se parecen a él, son puros chavos que él adoptó’, declaró el comediante.



