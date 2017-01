Cercano a Trump percibe ventajas para canadienses Excélsior

Stephen Schwarzman, asesor de Trump, dijo, tras reunirse con el premier Justin Trudeau, que Canadá sería menos afectado que México en la renegociación del TLC con EU



Schwarzman se reunió yer en Calgary con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su gabinete, para lo que se describió como un encuentro para aplacar las preocupaciones canadienses respecto a sus eventuales negociacines con los Estados Unidos.



“Creo que el comercio entre Estados Unidosy Canadá está muy en balance y es un modelo para la forma en que las relaciones comerciales deben realizarse”, manifestó Schwarzman, presidente de la empresa financiera Blackstone.



Canadá tiene un “estatus muy especial” y no va a ser golpeada con dureza por los cambios que Estados Unidos quiere implementar en el TLCAN”, manifestó.



La declaración fue hecha horas después de que se revelara que el gobierno canadiense sopesa la posibilidad de negociar con Estados Unidos al margen de México, presuntamente para evitar verse afectado por la postura del presidente Donald Trump hacia México.



Schwarzman consignó sin embargo que en su opinión, “una de las cosas que Estados Unidos están buscando es un impuesto fronterizo potencial, que creo que si usted está en el TLCAN está en un buen lugar”.



El diario canadiense The Globe and Mail consideró que eso sugiere que una exención de impuestos fronterizos probablemente sería parte de cualquier discusión para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo ayer que el presidente Trump preferiría renegociar el TLCAN en vez de romperlo, al subrayar que Trump se reunirá con Trudeau y el presidente Enrique Peña Nieto próximamente.



Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comenzó ayer dos días de deliberaciones con su gabinete, enfocadas principalmente en qué posición tomar frente al presidente estadunidense, Donald Trump, cuya promesa de renegociar el TLCAN podría afectar la economía del país.



Sin embargo, David MacNaughton, embajador canadiense en Washington, dijo que Trump “no ha dicho nada específico sobre ningún problema real con nosotros”.



