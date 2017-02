​Cerrado por fallas en el sistema de cómputo, el módulo para licencias viales Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los solicitantes se quejaron pues algunos necesitan esta licencia para trabajar. (Marcela Espino)



Pese a que el trámite se realizaba con regularidad hasta el miércoles, al día siguiente se notificó que no estaría disponible, al parecer, por una falla en el sistema de cómputo que se utiliza para registrar los datos de los conductores.



Decenas de personas mostraron su inconformidad al llegar al módulo y ver que no se estaba brindando ningún servicio pues este es el único en El Mineral en el que se puede realizar dicho proceso.



Actualmente, la expedición de las licencias se realiza con un 50% de descuento en el valor que otorga la Secretaría de Finanzas del estado y por ello, se acumulan conductores en el lugar.



Los solicitantes acuden ante el personal de Recaudación de Rentas y de la delegación de Tránsito por información al respecto, pero se desconoce el tiempo que permanecerá cerrado el módulo.



Uno de los conductores, quien solicitó el anonimato, expresó su molestia porque no logró obtener la licencia que se le pide como requisito para ingresar a un empleo.



Expuso que de por sí, el trámite se lleva varias horas y el acceso al sitio en donde se localiza no es sencillo.



El delegado de la corporación, Francisco Javier Pérez no se encontró en el lugar para conocer su postura al respecto.



mespino@imagenzac.com.mx El módulo donde son expedidas las licencias de manejo que se localiza en la delegación de la Dirección de Tránsito y Vialidad se encuentra cerrado.Pese a que el trámite se realizaba con regularidad hasta el miércoles, al día siguiente se notificó que no estaría disponible, al parecer, por una falla en el sistema de cómputo que se utiliza para registrar los datos de los conductores.Decenas de personas mostraron su inconformidad al llegar al módulo y ver que no se estaba brindando ningún servicio pues este es el único en El Mineral en el que se puede realizar dicho proceso.Actualmente, la expedición de las licencias se realiza con un 50% de descuento en el valor que otorga la Secretaría de Finanzas del estado y por ello, se acumulan conductores en el lugar.Los solicitantes acuden ante el personal de Recaudación de Rentas y de la delegación de Tránsito por información al respecto, pero se desconoce el tiempo que permanecerá cerrado el módulo.Uno de los conductores, quien solicitó el anonimato, expresó su molestia porque no logró obtener la licencia que se le pide como requisito para ingresar a un empleo.Expuso que de por sí, el trámite se lleva varias horas y el acceso al sitio en donde se localiza no es sencillo.El delegado de la corporación, Francisco Javier Pérez no se encontró en el lugar para conocer su postura al respecto. Agregar a favoritos licencias viales

sistema de cómputo

fresnillo

atención