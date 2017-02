César Duarte solicita amparo ante PGR Excélsior

A pesar que la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito fue presentada hace dos años por el abogado y activista social Jaime García Chávez, la Procuraduría General de la República no ha avanzado en la misma, pero ante la queja del promovente habrá una audiencia constitucional el 17 de marzo próximo para definir el proceso.



Ante esto, César Duarte presentó una demanda de amparo contra la Procuraduría General de la República para saber si existen otras investigaciones en su contra, además de la referida.



Ante la solicitud, la SEIDO negó proporcionar dicha información al ex mandatario chihuahuense, precisando que es “reservada”, según el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/TU/062/2017.



La PGR lleva dos años con una investigación contra Duarte Jáquez, quien habría utilizado recursos públicos para adquirir acciones del Banco Progreso Chihuahua.



