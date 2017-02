César, el chofer que Uber manda a la playa ¡con todo pagado! Excélsior

César comenzó a trabajar en Uber en 2014, año en el que la empresa se instaló en Guadalajara, Jalisco, en todo ese tiempo ha trabajado con tres socios diferentes y no ha tenido problema alguno con los cientos de usuarios que ha atendido a lo largo de miles de kilómetros que ha recorrido.

Viajé con César. Es una persona amable. Me recogió a mí y a mi mamá el día que me dieron de alta en mi operación. ¡Gracias César!”, compartió Flavio Rocha usuario de Uber.

Mientras pensabas que aquellos mensajes de retroalimentación eran inútiles, Uber destaca que cuando se trata de reconocer el buen desempeño y la trayectoria de los choferes, no hay palabras suficientes: Ese chofer me llevó a la central del aeropuerto olvidé mi teléfono y alcanzó al autobús que abordé para devolvérmelo. Dios lo bendiga, ¡en hora buena!”, dijo Abisay Rodríguez.



¡Que disfrute de la playa! ¡Merecido está para aquellos que hacen bien y con gusto su trabajo!”, reconoció Luis Rubio, usuario de Uber.

A través de un comunicado, la plataforma refirió que César no sólo es un chofer excepcional, sino que también se trata de un maravilloso padre de familia, quien con cuatro hijos, cuenta con tiempo suficiente para compartir con ellos y también para disfrutar de un buen partido de su equipo favorito, ¡Las Chivas!.



