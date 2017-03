'Chabelita' relata que de EU la deportaron 'por no enseñarla' Excélsior

Compartir: Liga Compartir: En un video, la comediante Nora Velázquez, caracterizada como su personaje televisivo, se disculpa con sus amigas de la cofradía del cirio garapiñado que la esperaban en la Unión Americana



En un video que publicó en su cuenta oficial en Facebook, el personaje también se disculpó por su ausencia en la Unión Americana con sus amigas de "la cofradía del cirio garapiñado" por haber faltado a su junta en territorio estadunidense.







En el video la "pecaminosa" Chabelita explicó a qué se debió su ausencia en este país, al que además no podrá ingresar durante cinco años, al serle retirada la visa de turista por suspuestas razones de trabajo sin los documentos adecuados.



En el sketch dijo que un "hombre grande y fuerte, con la mirada llena de lascivia y concupiscencia" le ordenó que "se la enseñara" y por no "habérsela enseñado" la visa de trabajo tuvieron que deportarla.



CIUDAD DE MÉXICO.- Con mucho humor, lágrimas y doble sentido, Chabelita, el personaje cómico de la actriz Nora Velázquez, relató cómo fue deportada por las autoridades migratorias de Estados Unidos tan sólo "por no enseñarla".

En un video que publicó en su cuenta oficial en Facebook, el personaje también se disculpó por su ausencia en la Unión Americana con sus amigas de "la cofradía del cirio garapiñado" por haber faltado a su junta en territorio estadunidense.

En el video la "pecaminosa" Chabelita explicó a qué se debió su ausencia en este país, al que además no podrá ingresar durante cinco años, al serle retirada la visa de turista por suspuestas razones de trabajo sin los documentos adecuados.

En el sketch dijo que un "hombre grande y fuerte, con la mirada llena de lascivia y concupiscencia" le ordenó que "se la enseñara" y por no "habérsela enseñado" la visa de trabajo tuvieron que deportarla.

