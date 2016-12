Charlie Sheen pide a Dios que Trump 'sea el próximo' Excélsior

Ahora el actor Charlie Sheen publicó un mensaje en Twitter, donde dio a entender que a él no le importaría que el próximo en morir fuera el presidente electo, Donald Trump.



‘Querido Dios, que Trump sea el próximo, ¡por favor!’, se lee en el tweet que se encuentra fijo en la parte superior de su cuenta.



​Esto por supuesto que suscitó muchas reacciones en redes sociales, mientras que unos apoyaban el mensaje, otros atacaron el comportamiento de Sheen por desear la muerte de otra persona.



Por la polémica, Sheen escribió otro mensaje.

La reacción de los medios por el tweet de la noche de ayer es emblemática de la timidez panorámica, la cobertura dramática y despreocupante, a través de todas las expresiones de esperanza o alegría, que ahora nos atrevemos a publicar o impartir.

Ah, y, por cierto, estaba hablando con Dios, no con ustedes.



El tuit donde desea que Trump sea el próximo alcanzó los 46 mil me gusta y más de 25 mil retweets.



CIUDAD DE MÉXICO.- Es un hecho que el 2016 se ha llevado a grandes figuras de la música, el deporte, el cine y la política, y con las recientes muertes de Carrie Fisher y Debbie Reynolds en un día, muchos desean que este año termine de una vez.

