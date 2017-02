Chiapas remonta y vence 4-3 a Chivas AP

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Chiapas anotó tres goles en un lapso de cinco minutos en el segundo tiempo, con lo que remontó una desventaja de dos anotaciones y superó sorpresivamente 4-3 a Chivas el domingo, en un partido por la octava fecha del torneo Clausura mexicano.



Rodolfo Pizarro abrió el marcador a los tres minutos y Ángel Zaldívar hizo el segundo, de penal a los 31 para adelantar a los visitantes. Sin embargo, Félix Araujo descontó a los 50, el paraguayo Jonathan Fabbro empató a los 53 y el brasileño Lucas Silva consiguió el tanto de la victoria de los Jaguares a los 55.



El portugués Luis Leal agregó un tanto a los 71 para Chiapas, que había perdido sus tres partidos anteriores.



Con el resultado, los Jaguares tienen 12 puntos y se ubican octavos de la clasificación.



Pizarro marcó su segundo tanto a los 84 para Chivas, que no perdía desde la tercera fecha y vio rota una cadena de dos triunfos. Permanece con 14 puntos, en el cuarto puesto de la tabla.



En el estadio Víctor Manuel Reyna, Chivas tomó la ventaja cuando Javier López efectuó un potente tiro que el portero Moisés Muñoz rechazó por el centro del área y Pizarro la empujó sin problemas.



Chiapas realizó un par de disparos a puerta que se fueron desviados pero el Guadalajara cortó el intento de reacción cuando Alan Pulido fue derribado dentro del área para un penal que Zaldívar convirtió con un tiro rasante al costado izquierdo de Muñoz.



Los Jaguares tuvieron su primera oportunidad clara a los 47, con un remate de cabeza de Luis Ángel Mendoza que se estrelló en el poste. Descontaron cuando Araujo recibió un centro por la derecha y anotó con un remate de cabeza pegado al poste derecho del portero Rodolfo Cota.



Chivas no se reponía de la anotación cuando Alanís cometió un penal sobre el paraguayo Jonathan Fabbro, quien convirtió con un potente disparo al costado derecho de Cota.



Chiapas le dio la vuelta al marcador cuando el brasileño Silva tomó una pelota en las afueras del área y sacó un tiro que entró pegado al poste izquierdo de Cota.



Los locales amarraron el triunfo cuando Fabbro sacó un potente disparo que pegó en el poste derecho. El rebote le quedó a modo a Leal, cuyo cañonazo pegó en las manos de Cota pero se fue al fondo de las redes para el 4-2.



Chivas le puso drama a los minutos finales cuando Pizarro recibió un centro de Zaldívar por la izquierda para anotar su cuarto gol de la temporada.



