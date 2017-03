Chihuahua alista plan para proteger a defensores de derechos humanos Excélsior

Chihuahua es el estado mexicano con mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, de acuerdo a cifras reveladas por el Centro de Derechos humanos de las Mujeres, últimamente el de dos activistas Tarahumaras, Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.



Al respecto, Corral Jurado manifestó que se ha trazado una ruta de trabajo para la implementación del Plan de Contingencia, con una serie de acciones que se revisan y la integración de mesas de trabajo que tendrán conclusiones a finales de marzo, en las que se harán observaciones y correcciones para ir a la firma definitiva del Plan.



Las cinco mesas en las que se trabajó fueron: Sierra Tarahumara, Medio Ambiente, Grupos en Situación de Vulnerabilidad como los migrantes, Ejes Transversales de justicia y transparencia, Periodistas y Libertad de Expresión.



Javier Corral dijo que se trató de una muy buena reunión porque se logró una amplia convocatoria, representativa y plural, con funcionarios de los tres niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil; además, de la presencia de la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías y de la coordinadora nacional del Mecanismos de Protección a los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés.



Aseguró que las organizaciones ciudadanas estuvieron de acuerdo, tanto en el método de trabajo como en el calendario y las conclusiones.



El jefe del Ejecutivo resaltó que su administración no ve como una molestia el proteger y apoyar el trabajo de los derechohumanistas; por el contrario, se asume como un camino que permitirá generar un área de oportunidad para ser ejemplo en el país.



A su vez, el subsecretario Roberto Campa Cifrián puso énfasis en que se garantiza la seguridad de los defensores que tuvieron que ser extraídos de sus lugares de residencia, aspecto que se considera como último recurso y que desgraciadamente en algunos casos resulta indispensable.



