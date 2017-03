Chivas ‘pule’ al Diablo; comparten liderato Excélsior

El partido comenzó con unas Chivas decididas a hacer daño desde los primeros minutos. Ángel Zaldívar tuvo la primera aproximación de peligro al mandar su remate de cabeza a un costado del arco al 4’.



Conforme pasaron los minutos, los Diablos Rojos ganaron posesión del esférico. Rodrigo Salinas mandó un remate de cabeza que pasó a centímetros del poste derecho vigilado por Rodolfo Cota al 15’.



La presión del Rebaño se vio reflejado en el marcador al 31’, luego de un excelente pase filtrado de Isaac Brizuela para Alan Pulido, quien tuvo una recepción dirigida para mandar un disparo cruzado y vencer a Alfredo Talavera al 31’.



Dos minutos después, Rubens Sambueza se fue expulsado por dar un pisotón a Brizuela al 33’. El jugador rojiblanco ya no pudo seguir el encuentro y Carlos Fierro entró en su lugar.



En la segunda parte, el Rebaño siguió teniendo la posesión y estuvo cerca de incrementar la ventaja cuando Rodolfo Pizarro burló a Talavera, pero el arquero se recuperó para dar un manotazo salvador al 62’.



Cuatro minutos después, Efraín Velarde mandó un disparo que Rodolfo Cota desvió.



Alan Pulido redondeó su noche al marcar su doblete, luego de mandar disparo cruzado para vencer a Talavera.



Los Diablos volvieron a sufrir otra expulsión, luego que Gabriel Hauche se barrió e impactó a Jesús Sánchez. Tras reclamar, Sinha fue amonestado al 78’.



