Chivas regresa a la victoria, supera 1-0 al Querétaro AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Chivas consiguió su segundo triunfo al imponerse el sábado 1-0 ante Querétaro por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga MX.



Sánchez aprovechó un pase de Orbelín Pineda para marcar a los 27 minutos por el Guadalajara, que tenía dos partidos en fila sin ganar.



El triunfo dejó a Chivas con siete puntos, provisionalmente en el cuarto puesto de la clasificación.



Querétaro sigue sin conocer la victoria en el torneo y tampoco ha marcado goles en lo que va del torneo. Los Gallos Blancos suman dos unidades y marchan en el 16to escalón.



El partido, disputado en el estadio Corregidora de Querétaro, inició equilibrado pero Chivas comenzó a dominar y generó peligro a los 16, cuando Javier López se animó con un disparo desde media distancia que se fue desviado.



Guadalajara se adelantó cuando Pineda mandó un pase hacia el costado derecho del área, donde Sánchez prendió un tiro rasante que le pasó en medio de las piernas al arquero brasileño Tiago Volpi.



Chivas pudo ampliar su ventaja a los 39, cuando Alan Pulido conectó un remate de pierna derecha dentro del área pero Volpi realizó una gran atajada.



Volvi también ahogó el grito de gol a Pulido a los 56. El atacante tomó un rebote a cinco metros del arco y sacó un potente disparo que fue rechazado a tiro de esquina.



No fue hasta los 59 que Querétaro tuvo su primera llegada con riesgo, un cabezazo del mediocampista colombiano Yerson Candelo que se fue por encima del arco de Rodolfo Cota.



Los Gallos Blancos tuvieron la posesión de la pelota en los minutos finales con el consentimiento de Chivas que buscaba un contragolpe, pero el equipo local no llegó a inquietar a los visitantes.



En Guadalajara, el ecuatoriano Fidel Martínez, Jahir Barraza y Bryan Garnica anotaron los goles con los que Atlas doblegó 3-1 al Morelia.



Martínez abrió la cuenta a los cinco, Barraza marcó a los 48 y Garnica sentenció a los 52 para los Zorros, que alcanzan seis puntos para colocarse sextos.



Morelia se quedó con cinco unidades, en el séptimo lugar.



En otros resultados, Monterrey y León igualaron 0-0, mismo resultado en el choque entre Pachuca y Toluca.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Con un tanto de Jesus Sánchez en el primer tiempo,consiguió su segundo triunfo al imponerse el sábado 1-0 antepor la cuarta fecha del torneoSánchez aprovechó un pase de Orbelín Pineda para marcar a los 27 minutos por el Guadalajara, que tenía dos partidos en fila sin ganar.El triunfo dejó a Chivas con siete puntos, provisionalmente en el cuarto puesto de la clasificación.Querétaro sigue sin conocer la victoria en el torneo y tampoco ha marcado goles en lo que va del torneo. Los Gallos Blancos suman dos unidades y marchan en el 16to escalón.El partido, disputado en el estadio Corregidora de Querétaro, inició equilibrado pero Chivas comenzó a dominar y generó peligro a los 16, cuando Javier López se animó con un disparo desde media distancia que se fue desviado.Guadalajara se adelantó cuando Pineda mandó un pase hacia el costado derecho del área, donde Sánchez prendió un tiro rasante que le pasó en medio de las piernas al arquero brasileño Tiago Volpi.Chivas pudo ampliar su ventaja a los 39, cuando Alan Pulido conectó un remate de pierna derecha dentro del área pero Volpi realizó una gran atajada.Volvi también ahogó el grito de gol a Pulido a los 56. El atacante tomó un rebote a cinco metros del arco y sacó un potente disparo que fue rechazado a tiro de esquina.No fue hasta los 59 que Querétaro tuvo su primera llegada con riesgo, un cabezazo del mediocampista colombiano Yerson Candelo que se fue por encima del arco de Rodolfo Cota.Los Gallos Blancos tuvieron la posesión de la pelota en los minutos finales con el consentimiento de Chivas que buscaba un contragolpe, pero el equipo local no llegó a inquietar a los visitantes.En Guadalajara, el ecuatoriano Fidel Martínez, Jahir Barraza y Bryan Garnica anotaron los goles con los que Atlas doblegó 3-1 al Morelia.Martínez abrió la cuenta a los cinco, Barraza marcó a los 48 y Garnica sentenció a los 52 para los Zorros, que alcanzan seis puntos para colocarse sextos.Morelia se quedó con cinco unidades, en el séptimo lugar.En otros resultados, Monterrey y León igualaron 0-0, mismo resultado en el choque entre Pachuca y Toluca. Agregar a favoritos deportes

futbol mexicano

liga mx

chivas del guadalajara