Choca camionetota a un carrito frente a la cervecería Modelo

Los participantes fueron una camioneta Nissan, negra con gris, con placas ZH-78-526 de Zacatecas, conducida por un hombre.



Dicha persona impactó por atrás a un carro Chevrolet, Matiz, verde, con placas de Nuevo León, STA-68-69, conducido por otro hombre.



A consecuencia del choque el sedán terminó dañado por la parte trasera, mientras que la camioneta no sufrió ningún desperfecto.



Elementos de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) recibieron el reporte poco después de las 2:40 de la tarde de este jueves.



Sin embargo, los uniformados al llegar al lugar no elaboraron el peritaje correspondiente como de costumbre, pues según los involucradosya habían llegado a un acuerdo para saldar los daños.



