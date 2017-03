Choca contra una luminaria y se lleva daños menores Redacción

Los hechos fueron sobre la carretera que conduce a Plateros cerca de la fabrica Entrada Group.



Pasadas las 5 de la tarde de este viernes, el hecho vial fue reportado al Sistema de Emergencias 911.



Al lugar se movilizaron los elementos de Seguridad Pública así como paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos.



La pick up era Chevrolet, Colorado, azul marino, con placas de Estados Unidos, misma que terminó con varios daños luego de derribar la lámpara y terminar sobre el camellón.



La unidad de motor era conducida por Heróico Samuel Rodríguez Álvarez, de 31 años, con domicilio conocido en la comunidad Las Mercedes.



Derivado a la lesión que presentaba en la cara, tuvo que ser sometido a una limpieza para que no se le infectara.



El peritaje correspondiente fue realizado por el personal de Tránsito del Estado.



