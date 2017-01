Choca transporte público; pasajera resulta con lesiones Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Se trató de un choque por alcance, ocurrido este lunes pasadas las 7 de la mañana en dirección a la salida a Fresnillo a la altura de la plaza Bicentenario, no obstante, para no afectar a la circulación, las unidades participantes fueron orilladas a la altura de Banorte.



El carro de sitio que participó en el accidente, fue el marcado con el número 72 de Guadalupe con sitio en El Salero, el cual colisionó contra la parte trasera de una pick up Pointer color negro, que, según testigos, frenó repentinamente debido al tráfico.



La pasajera, une joven de aproximadamente 27 años, fue atendida en el lugar de los hechos pero debido a las dolencias de las que se quejaba, los paramédicos de Protección Civil estatal, la trasladaron a un centro hospitalario para descartar cualquier anomalía.



La situación quedó a cargo de las autoridades de Tránsito y de la empresa aseguradora en el caso del carro de alquiler.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS .- La pasajera de un taxi, tuvo un mal inicio de semana, ya que, resultó golpeada, luego de que el chofer chocara contra la caja de una camioneta, cuando se desplazaba por el eje vial metropolitano.Se trató de un choque por alcance, ocurrido este lunes pasadas las 7 de la mañana en dirección a la salida a Fresnillo a la altura de la plaza Bicentenario, no obstante, para no afectar a la circulación, las unidades participantes fueron orilladas a la altura de Banorte.El carro de sitio que participó en el accidente, fue el marcado con el número 72 de Guadalupe con sitio en El Salero, el cual colisionó contra la parte trasera de una pick up Pointer color negro, que, según testigos, frenó repentinamente debido al tráfico.La pasajera, une joven de aproximadamente 27 años, fue atendida en el lugar de los hechos pero debido a las dolencias de las que se quejaba, los paramédicos de Protección Civil estatal, la trasladaron a un centro hospitalario para descartar cualquier anomalía.La situación quedó a cargo de las autoridades de Tránsito y de la empresa aseguradora en el caso del carro de alquiler. Agregar a favoritos seguridad

zacatecas

transporte público

accidente vial