Choca una mujer en su auto; una mala maniobra, la causa  

El hecho ocurrió este miércoles pasadas las 8 de la mañana, arriba del puente ubicado frente a la agencia Nissan, en dirección a la capital zacatecana.



Participaron un vehículo Matiz azul con placas ZDG 839 U, en el que viajaba una joven de aproximadamente 28 años y una camioneta Ranger negra, que era conducida por un señor de unos 47; ambos resultaron ilesos.



El hombre explicó a las autoridades de vialidad que circulaba por el carril para rebasar cuando inesperadamente la mujer se cambió del carril central para incorporarse al izquierdo sin previo aviso.



Esta acción no le dio oportunidad de reaccionar por lo que terminó impactándola en la parte trasera de lado del conductor, lo que le ocasionó severas afectaciones en la carrocería además del vidrio de una ventana que se estrelló, mientras que su pick up resultó con mínimos daños y un neumático ponchado.



La circulación no tardó en verse afectada y los agentes de Tránsito se movilizaron para levantar el acta de hechos correspondiente y en abanderar el lugar del percance.



Al final, ambos vehículos quedaron a disposición de la autoridad competente y fueron enviados al depósito donde permanecerán en tanto se deslinden responsabilidades.



