Choca unidad de transporte público por no tener precaución Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El reloj marcaba las 6 de la tarde de este sábado cuando el carro de alquiler, número 197 de Guadalupe, pasaba por una zona de reductores de velocidad, ubicada en los límites de la calzada Revolución Mexicana con la salida a Aguascalientes.



En ese momento, el chofer de una Caravan verde, con placas extranjeras tripulada por los empleados de un hotel, no se percató de la presencia del taxi que había frenado para pasar los topes y debido a la velocidad inmoderada con la que se desplazaba, cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde y acabó impactándolo por atrás.



La pareja de esposos se disponía a regresar a su casa luego de haber comprado mandado en un establecimiento comercial.



Afortunadamente, el golpe no causó lesiones en ninguna de las personas involucradas; solo se registraron daños materiales, sobretodo en el carro de sitio.



El reporte fue atendido por los cuerpos de emergencias de quienes no fue necesaria su participación así como las autoridades de Tránsito quienes se encargaron de levantar el acta de hechos correspondientes para hacer el deslinde de responsabilidades.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Una pareja de la tercera edad que viajaba en un taxi, resultó ilesa cuando el coche fue impactado por una camioneta manejada por un hombre que pasó los topes sin frenar.El reloj marcaba las 6 de la tarde de este sábado cuando el carro de alquiler, número 197 de Guadalupe, pasaba por una zona de reductores de velocidad, ubicada en los límites de la calzada Revolución Mexicana con la salida a Aguascalientes.En ese momento, el chofer de una Caravan verde, con placas extranjeras tripulada por los empleados de un hotel, no se percató de la presencia del taxi que había frenado para pasar los topes y debido a la velocidad inmoderada con la que se desplazaba, cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde y acabó impactándolo por atrás.La pareja de esposos se disponía a regresar a su casa luego de haber comprado mandado en un establecimiento comercial.Afortunadamente, el golpe no causó lesiones en ninguna de las personas involucradas; solo se registraron daños materiales, sobretodo en el carro de sitio.El reporte fue atendido por los cuerpos de emergencias de quienes no fue necesaria su participación así como las autoridades de Tránsito quienes se encargaron de levantar el acta de hechos correspondientes para hacer el deslinde de responsabilidades. Agregar a favoritos seguridad

zacatecas

accidente vial

transporte público